Solo le queda un camino tras el rotundo “no” del Manchester City : el Barcelona . Miralem Pjanic le habría comunicado a la Juventus su intención de no seguir más en la liga italiana, por lo que le pide a los directivos del club que acepten ofertas por él en el presente mercado de fichajes que continúa en Europa. De este modo, Massimiliano Allegri perdería uno de sus grandes valores en el Calcio en pro de la conquista de la ansiada Champions League.



De acuerdo a Tancredi Palmerie, en su perfil de Twitter, el volante bosnio solo plantea dos equipos para futuro: el Manchester City o el Barcelona . No obstante, los ‘Citizens’, que se encuentran de gira en Estados Unidos, negaron su interés por el jugador internacional.



“"No, Pjanic es ahora jugador de la Juventus . La verdad que no estamos interesados en sus servicios. Sin duda que es un tremendo futbolista en la actualidad, pero insisto en que no estamos interesados", fue lo que sostuvo Pep Guardiola en rueda de prensa.

En ese sentido, solo le queda un camino al bosnio: el Barcelona.



Con los continuos rechazos de los dirigentes del PSG por Adrien Rabiot , los culés podrían ofertar por un jugador que tiene cosas similares a un futbolista propio del ADN catalán: pase en corto, buena salida, visión y marca como ataque. Pjanic puede que no sea Iniesta o Xavi, pero trata de asemejarse.



Según medios italianos, la Juventus no aceptará ofertas inferiores a los 75 millones de euros. Barato, tampoco es. Veremos que depara el mercado de fichajes en Europa.