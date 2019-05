“Querían que respondiéramos el fichaje de Cristiano con Lionel Messi”

Era el pedido de toda Sicilia. Luego de que Cristiano Ronaldo fuera anunciado a la Juventus durante la pasada temporada, el presidente del Napoli confirmó que los fanáticos del club, en donde Diego Maradona hizo historia, pedían el fichaje de Lionel Messi , algo imposible de hacerse desde lo económico hasta el deseo del futbolista de jugar en el equipo napolitano. Y no por el proyecto que existe en la institución, sino porque – según el presidente – la ciudad tampoco es tan atractiva como lo es el Barcelona de España en la actualidad.



“Algunos fanáticos querían que respondiéramos al fichaje de Cristiano con Messi o Icardi , pero es complicado convencer a algunos jugadores y algunas mujeres para venir a vivir a Nápoles”, confesó Aurelio de Laurentiis en una entrevista a la radio napolitano ‘Kiss Kiss’. Asimismo, en otras ocasiones, el mismo mandamás ha asegurado que el mismo ‘CR7’ es el técnico de la ‘Vecchia Signora’, sobre todo luego de la salida de Massimiliano Allegri.



Asimismo, el presidente del club, que tiene asegurada la segunda posición de la liga italiana, habló de la gran diferencia que existe entre la Juventus y el resto de los equipos en el Calcio: “Nuestros seguidores no pueden estar pensando siempre en la Juventus, debemos hacer nuestros propio campeonato. La Juventus tiene 120 años de adelanto, es un club estable y ha sido ayudado por los reyes de Italia. Nápoles no tiene los recursos de Turín, por eso debemos ser inteligentes y traer a las personas correctas”, sentenció de Laurentiis.



Cabe recordar que hace tiempo que el máximo mandatorio del Nápoles rechaza el modelo actual del fútbol y defiende una liga que concentre a 80 equipos de Europa repartidos en grupos de 20. ¿El fichaje de Lionel Messi a Italia? Imposible para ellos.



