La respuesta de Paulo Dybala sobre llegar al PSG en el mercado de fichajes

Paulo Dybala es uno de los jugadores más buscados en Europa. Atento a esto, la Juventus decidió ponerle un precio y aseguró que no se sentará a negociar por menos de 100 millones de euros con el club de Europa que desee sus servicios.



De cualquier manera, la ‘Vecchia Signora’ no ve con malos ojos la posibilidad de venderlo, y si llega la propuesta esperada, el delantero argentino podría irse en el mercado de verano. Los principales equipos interesados son el Bayern Munich, PSG y el Manchester City.



En medio de los rumores, el cordobés brindó una nota para Canal + de Francia y, de alguna manera, descartó a uno de los interesados: "¿Fichar con un equipo de la Ligue 1 algún día? ¿Por qué no?", disparó el actual compañero de Cristiano Ronaldo.



"Nunca hay que decir nunca, pero por el momento, no entra en mis planes a corto plazo", aseguró Dybala, dando a entender que actualmente no piensa en el PSG como una alternativa.