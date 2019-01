Contra todos: Icardi defendió a Wanda Nara y envió un mensaje al Inter de Milán

El tema se les está saliendo de las manos a todos. Tanto a la prensa italiana, Mauro Icardi , Wanda Nara y al Inter de Milán. El futuro del delantero argentino sigue en vilo, pero mientras más lejos esté de tocar tierra firme, los rumores seguirán nublando el panorama y provocando reacciones como la que tuvo el capitán 'neroazzurro' este jueves en redes sociales.

Icardi sorprendió a propios y extraños al estallar por una publicación de 'La Gazzetta dello Sport', en la que se señalaba que el Inter le pediría al jugador que cambie de agente para negociar su renovación.



"El club quiere que el capitán sea representado por otro agente", publicó el medio, lo cual fue desmentido de inmediato por Icardi por medio de dos 'stories' de su cuenta de Instagram que replicó en Twitter.



"¿De dónde sale esta frase? ¿Es posible que un periódico escriba esta porquería?", apuntó el argentino.

Enseguida llegó la segunda réplica de Icardi, en la que defendió el trabajo de su agente -y esposa- Wanda Nara, confirmando que ella seguirá velando por sus intereses.



"También quiero precisar que soy muy pero muy feliz y estoy muy satisfecho con el trabajo que realizamos juntos hasta ahora. Por esto, será siempre Wanda Icardi quien maneje mis y nuestros intereses hasta el final de mi carrera", afirmó.

Finalmente, envió un pequeño recado al Inter de Milán: "Quiero aclarar a todos los fanáticos que leen pseudos periódistas y los periódicos "serios", que escriben sin saber o dan instrucciones para escribir sin tener una idea real de los hechos, que mi renovación sucederá cuando el Inter me envíe una oferta correcta y concreta. Sólo entonces podemos hablar de renovación con la verdad, evadiendo las mentiras gratuitas que ahora se difunden", agregó.



Recordemos que esto ocurre luego de que Wanda Nara ofreció una entrevista al diario AS de España, en la que afirmó que "hay clubes muy importantes interesados en contratar a Mauro y estamos muy lejos de llegar a un acuerdo. Las cifras que se están hablando en Italia sobre la renovación no son ciertas. Todavía no nos ha llegado una propuesta satisfactoria del Inter", explicó.