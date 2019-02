¡Y apareció la Juventus! Presidente del Inter de Milán dio por termina la 'novela' Icardi

El presidente del Inter de Milán , el chino Steven Zhang, descartó este lunes que una salida posible al conflicto con Mauro Icardi sea la marcha del goleador argentino a la Juventus.



"¿Se irá Icardi a la Juventus? No, nunca", declaró Zhang en una reunión con los accionistas del club celebrada este lunes.



Estas declaraciones llegan después de que el director deportivo de la Juventus Fabio Paratici asegurara que el club turinés estaba atento a la situación de Icardi en el equipo lombardo.



"Se ha hablado mucho de esto la semana pasada y sólo ha creado más confusión. Icardi es un gran jugador, un profesional y un miembro muy importante en nuestra familia", declaró Zhang.



"Estamos en negociaciones para renovar su contrato y es un jugador muy importante para el club", añadió.



Icardi, que cumple 26 años este martes, no ha jugado los últimos partidos del Inter después de que el club decidiese retirarle la capitanía por no haber renovado aún su contrato tras largas negociaciones entre el club y su esposa y agente Wanda Nara.



Llorando, Nara declaró en la televisión italiana el domingo que el futbolista se enteró de que ya no era capitán por Twitter. "Fue como si le hubiesen amputado una pierna. No es nuestra intención marcharnos".



Pero la decisión llegó después de que la propia Nara realizase unas declaraciones que no gustaron ni al club ni a los compañeros de Icardi.



"Si tengo que elegir entre un nuevo contrato y la llegada de alguien que pueda dar a Mauro cinco pases decentes por partido, me quedo con esto último", llegó a declarar recientemente.



Icardi, cuyo contrato acaba en 2021, llegó procedente de la Sampdoria en 2013 y ha marcado con el Inter 122 goles en 2010 partidos, acabando en dos ocasiones máximo goleador de la Serie A. AFP