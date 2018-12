La renovación de Mauro Icardi con el Inter de Milán cada vez se complica más, y no precisamente porque no puedan llegar a un acuerdo económico, sino porque las negociaciones han tomado otro rumbo, el de las redes sociales. Situación que tiene muy incómodo a Javier Zanetti debido a las últimas publicaciones de Wanda Nara , esposa y representante del delantero argentino.



El ídolo del cuadro 'azurri' ha criticado fuertemente el proceder de Wanda en las negociaciones. "Es una cuestión de respeto. Cada persona debe respetar su papel. Lo más importante es que Mauro esté feliz y, por la manera en la que demuestra su calidad, lo está", dijo Zanetti a la emisora 'Radio Deejay'.



Recordemos que no es la primera vez que un directivo del Inter envía un mensaje a la esposa de Icardi. Ya el director deportivo Piero Ausilio había criticado también la actitud de Wanda, sobre todo en redes sociales, y aseguró que al delantero sí le han hecho llegar una oferta de renovación.



"El agente de Icardi (Wanda Nara) sabe dónde encontrarme, bien en la oficina o por teléfono. El resto, las redes sociales, los medios de comunicación, la película más taquillera de estas navidades... no me interesa", dijo Ausilio el martes.



¿Pero qué hizo Wanda Nara? La agente de Mauro Icardi publicó un tuit en el que decía: "Son las 00:30 y estoy leyendo las páginas de la renovación". Pero no se trataba del contrato con el Inter de Milán, sino con la marca deportiva 'Nike', que ha extendido su vínculo con el jugador por nueve años más.