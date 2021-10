Mensaje claro a su capitán, que se fue a las duchas al final del primer tiempo. El seleccionador nacional italiano, Roberto Mancini, lamentó la derrota de este miércoles ante España en las semifinales de la Liga de Naciones, en un partido donde cree que estuvo condicionado por la expulsión de Leonardo Bonucci.

“Los partidos son así, a veces están condicionados por ciertos episodios y nosotros cometimos un error que a este nivel no se debe hacer porque queríamos jugar once contra once”, señaló tras el encuentro un Roberto Mancini que cree que Leonardo Bonucci debería haber tenido “cuidado” con su primera amarilla por protestar.

El técnico italiano consideró que “la primera parte podría haber terminado fácilmente en empate” y que esa inferioridad les perjudicó porque la selección español “juega muy bien técnicamente”. “Perder así es un pena”, comentó.

“El partido fue bonito, en la segunda parte estuvimos bien marcando un gol y no encajando. Quiero felicitar a los chicos por su buen desempeño en el partido. Seguimos siendo un equipo joven y creo que este partido nos da mucha fuerza, a pesar de la derrota”, sentenció el entrenador de la campeona de Europa.

Por su parte, el defensa Giorgio Chiellini también lamentó la derrota, pero mostró “el orgullo por la racha” de 37 partidos sin perder hasta este duelo. “Este es un paso fundamental para este equipo que tiene mucho margen de mejora, también de cara al Mundial. Es una pena porque era un torneo en el que jugábamos en casa y queríamos seguir con nuestra gran racha”, indicó.

Bonucci, doble amarilla tras reclamo y codazo

La ‘Azzurra’ ejecutó un saque lateral, pero fue difícil realizar toques cortos y precisos porque cada futbolista tenía a un español marcando de cerca. Frente al escenario, el lateral Giovanni Di Lorenzo intentó lanzar un servicio largo, pero el globo impactó en el pie de Ferran Torres y el esférico automáticamente quedó en el aire.

Arriba fueron a pelear Leonardo Bonucci y Sergio Busquets, los capitanes de Italia y España, respectivamente. En aquella dividida, el central del cuadro local (el duelo se desarrolla en el estadio San Siro de Milan) golpeó con el codo al centrocampista de Barcelona, quien terminó tendido en el césped.

Hubo protesta por parte de los españoles, pero el juez principal demoró para tomar una decisión. De hecho, el referí esperó la comunicación con los integrantes del VAR. Luego de unos segundos, Sergey Karasev le mostró la segunda amarilla a Bonucci (la primera fue por reclamar) y lo envió a los vestuarios con la roja.

