Jugó en las menores de Argentina y podría jugar en la Absoluta de Italia. Un caso bien particular el que vive Sebastián Driussi, el ex jugador de River Plate que podría ser convocado a la ‘Azzurra’ de Roberto Mancini para los próximos partidos amistosos FIFA. El delantero argentino, que juega con el Zenit, cuenta con su pasaporte italiano, por lo que podría jugar sin ningún problema con la camiseta azul. Ahora, ¿querrá hacerlo?



A diferencia de otros años, Italia ya no cuenta con delanteros ni extremos de pura de calidad. Sí, son buenos, pero difieren de las figuras del Mundial del 2006 como en épocas pasadas. En ese sentido, Mancini ha mirado la posibilidad de convocar a Driussi, quien con 22 años cuenta una buena velocidad, regate y, sobre todo, mucho futuro en Europa.



Así lo revelado el diario ‘La Gazzeta dello Sport’. El mencionado periódico también señala que Ignacio Pussetto, extremo del Udinese, también podría llamado por el ex entrenador del Inter de Milán, entre otros equipos. De ser llamado, la noticia seguro que hará eco en Argentina, aunque no tienen problemas con delanteros en la actualidad.



Esta situación ya la vivieron hace años Paulo Dybala y Mauro Icardi, pero los dos prefirieron esperar a la llamada de Argentina.