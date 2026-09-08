James Rodríguez es uno de los futbolistas colombianos más destacados de su historia. De hecho, además de aún ser el 10 de su selección, ha vestido las camisetas de clubes gigantes como Bayern Múnich y el más campeón de Europa, Real Madrid. Sin embargo, en el último tiempo ha perdido terreno y a sus 35 años parece recorrer sus últimos pasos en su carrera profesional.

Según información del diario Marca de España, el mediocampista cafetero tendría negociaciones muy avanzandas para ser nuevo refuerzo del Avellino de la Serie B de Italia. El club de Campania actualmente se ubica en la parte alta de la tabla de ascenso con dos victorias y una derrota en sus primeras tres presentaciones.

Además, el propio entrenador del club y leyenda del fútbol italiano Alessandro Nesta se habría comunicado con Rodríguez para hablarle del proyecto deportivo que tiene y convencerlo de que se sume al plantel en las próximas semanas.

Su mejor temporada fue con Real Madrid en 2014-2015, luego del Mundial de Brasil.

Por su parte, ‘CalcioMercato’, informó que la directiva del citado club colombiano y el volante cucuteño se encuentran afinando algunos detalles financieros para cerrar el acuerdo.

“Se encuentra en negociaciones avanzadas con el club presidido por Ángelo Antonio D’Agostino y dirigido por Alessandro Nesta en la Serie B. Según los informes, el exdefensa italiano de la Lazio y el Milan ya ha hablado con el jugador (…) Se dice que las partes están muy cerca de llegar a un acuerdo, tanto que incluso podría producirse un anuncio oficial poco después de ultimar los detalles financieros”, revelan.

Si bien jugó como titular con Colombia el último Mundial de Estados Unidos, James no ha logrado destacar a nivel de clubes en los últimos años, por lo que apenas pudo quedarse un año en cada equipo. Su última experiencia fue en el Minnesota United de la MLS, disputando apenas 6 partidos.

Su mejor versión fue con el combinado nacional de su país en el Mundial de Brasil 2014 al ganar la Bota de Oro como máximo goleador con seis anotaciones y guiar a los cafeteros hasta los cuartos de final.

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