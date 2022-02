El presente de José Mourinho en AS Roma no es nada alentador y las críticas van en aumento. El técnico portugués está lejos del primer lugar y quedó eliminado de la Coppa Italia a manos de Inter de Milan. Gigi Maifredi, ex director técnico de Juventus, criticó la actualidad del ex campeón de Champions League y confesó que lo considera más un gestor deportivo.

“En los últimos años no ha ganado ni una gaseosa y va esta temporada por el mismo camino. Alguien debería decírselo. Defiende siempre, es lo mismo. Se habla de un buen técnico, pero también afortunado. No es un entrenador, es un promotor de sí mismo, yo lo afirmo desde que dirigía al Inter”, dijo Gigi Maifredi, ex entrenador de la Juventus en ‘TMW Radio’.

Otro de los dardos también fue dirigido hacia su relación con los jugadores en el vestuario: “Todo lo que dice es para reforzar la figura del entrenador, pero también es el primer responsable de la actitud de los jugadores. Quizás en el vestuario de la Roma no hay la empatía que dicen. El vestuario es como un confesionario. De allí no debería salir nada y cuando hay visiones diferentes no existe cohesión”, apuntó.

Por último, Maifredi habló que Mourinho no le parece un técnico, pero si un gestor porque genera el mejor rendimiento en los jugadores para poder encontrar su mejor nivel. Este tipo de casos se ha visto evidenciado en los vestuarios de Manchester United o Chelsea que criticaron a ‘Mou’ cuando dejó el cargo.

“Mourinho no sabe entrenar, sino que es un extraordinario gestor. Si tiene jugadores fuertes logra que rindan al máximo, pero no sabe construir un equipo. No está en su ADN”, mencionó el ex técnico que tuvo las riendas de la ‘Vecchia Signora’ en la temporada 1990-91.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR