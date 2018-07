¿Un gran negocio a la vista? Puede que para la Juventus no lo sea, aunque desde el punto de vista deportivo, sí. En la temporada pasada, Leonardo Bonucci se fue al AC Milan a cambio de 40 millones de euros y, tan solo un año después, regresaría al cuadro de Turín en un trueque que especula varios rumores en Italia tras el sonado fichaje de Cristiano Ronaldo.



De acuerdo a medios italianos, con la llegada del ex delantero del Real Madrid, Gonzalo Higuaín se había convertido en el objeto de descarte de Massimiliano Allegri, por lo que el delantero podría ser ofrecido al AC Milan , de quien el director deportivo, Leonardo, siempre lo ha querido, incluso cuando él era dirigente en el PSG hace unas temporadas.



Los mismos rotativos indican que el pase de Higuaín costaría alrededor de los 70 millones de euros, por lo que la única forma que vaya a jugar a Milán sería con un trueque con Leonardo Bonucci, hincha confeso ‘rossonero’ y de quien se fue un poco “mal” de Turín.



Bonucci cuenta con 31 años de edad y su experiencia en el AC Milan no ha sido para el recuerdo, puesto que el gran equipo de Italia no pudo llegar a la Champions League.



¿Una vuelta a Turín? Con Bonucci, la Juventus se reforzaría en defensa, por lo que tendría un equipo de ensueño para luchar con el título de la Champions League. ¿Sin el ‘Pipa’? Higuaín ya no es indiscutible con la llegada de Cristiano Ronaldo por cuatro temporadas.