El año pasado no se equivocó y ahora también podría acertar. Para el técnico de la Juventus Massimiliano Allegri , el favorito para ganar la Champions League es el Barcelona , pese a que reconoció que su elenco con la llegada de Cristiano Ronaldo se ha reforzado bastante. El martes, el cuadro italiano se mide ante el Valencia en Turín.



"Para mí este año sigue siendo el Barcelona el favorito para la Champions. Detrás hay dos o tres equipos, nosotros tenemos la ambición y la expectación porque llegó Cristiano. Pero el buen momento nuestro o el del Manchester City no cambia mi pensamiento. El Barcelona sigue siendo el favorito. El año pasado no me equivoqué, veremos este año", dijo Allegri en la rueda de prensa previo al duelo ante el Valencia.



Precisamente sobre el duelo del martes, el técnico pidió a sus jugadores que respeten al cuadro de Marcelino García Toral y que no tengan bajones de concentración como ante el Manchester United, cuando perdieron al recibir dos goles en los últimos cinco minutos.



"En Champions hay que dar un paso a la vez, mañana podemos sacar el pase de ronda y luego ir a coger la primera plaza en el último partido (contra el Young Boys)", afirmó Allegri, cuyo equipo lidera el grupo H con dos puntos más que el United, segundo, y cuatro más que el Valencia, tercero.



Con información de EFE.