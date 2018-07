El caso Malcom es más que conocido. La Roma lo tenía hecho con el delantero brasilero para que sea su nuevo fichaje de cara a la próxima temporada, pero apareció Barcelona para entrometerse en la operación y llevárselo al Camp. Nou. Incluso, la 'Loba' y Bordeaux anunciaron el pacto en redes sociales. Ahora, en 'venganza', los italianos quieren llevarse a Lionel Messi .

Y es que el presidente de la Roma , James Palotta, así lo dijo en entrevista que mantuvo con Sirius XM. Dejó entrever que el 'Barza' no fue ético al meterse en la operación que finalmente hizo que Malcom no vaya a la capital italiana y sí a Cataluña. Evidenció su molestia hacia la dirigencia culé.

"Intervinieron de una manera muy poco ética. El acuerdo ya estaba hecho. Se disculparon con nosotros por el caso Malcom , pero no las acepto a menos que nos venden a Lionel Messi . El jugador quería venir con nosotros e incluso le ganamos la partida al Everton y Leicester City. Su cláusula de rescisión iba a ser de 120 millones de euros", dijo Palotta.

Asimismo, mencionó que si bien es cierto no había nada firmado de parte del también ex Corinthians, se deben respetar los acuerdos entre clubes. "Todos los equipos saben cómo funcionan estas cosas. Olvida el tema legal, lo que nos hicieron no es para nada ético", añadió.

También se dio tiempo para hablar de la polémica salida de Radja Nainggolan. El popular 'Ninja' era uno de los más queridos por la hinchada de la Roma. "Tuvimos que elegir. Habían varios aspectos, incluido su edad. De Justin Kluivert, nuevo fichaje, apuntó que "es un Allen Iverson, pero con los pies".