Esto no para: la pelea de Icardi con su hermana por Wanda que remece las redes

La tormenta sigue entorno a Mauro Icardi y eso no la hace nada bien al futbolista del Inter de Milan , quien ha perdido la capitán del Inter y se habla de que no podría continuar en el equipo de Italia. Cuando se habló también de por qué no llegaría al Real Madrid, la hermana Ivana sobre el caso de Wanda Nara, el futbolista respondió y nada se perdió de cada una de las respuestas en cuanto al delantero de la Selección de Argentina. Así va la cosa.



"A las personas que siguen dudando si quiero a mi hermano o quiero su plata. Bien, si quisiera plata fácil, me hubiera dedicado a gatear, que el mercado nunca decae. Muchas lo sabrán. Además, me ahorraba peleas. Y segundo, ¿nunca supieron lo que es querer a un hermano, hijo?", fue la publicación de Ivana Icardi, que generó la reacción del goleador argentino.



"Como esto no va a pasar, preocúpate en ocupar el tiempo qué desperdicias en Twitter con pavadas en TRABAJAR!!! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acuérdate de ver a tus otros seis hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en tw. Chauu!!", contestó Mauro desde su cuenta oficial.



Asimismo, Ivana no se quedó atrás, volvió a la carga y le pegó muy duro a Wanda: "No me hace falta pedir por ellos porque, a cualquiera de los que le hable, me responden al teléfono. No tienen una víbora atrás que les hace macumbas, y se ve que hace magia también para que se parezcan a ella. Dejá de ser tan tonto y abrí los ojos. Vuelve a ser el de antes", respondió Ivana.



Tras ello, Ivana aflojó y exteriorizó su deseo de tener un vínculo algo más cordial con Mauro: "No poder charlar aunque sea un ratito con él, saber cómo está y cómo le va a las nenas me entristece", contó a través de la plataforma digital.



Pero claro: al parecer, la respuesta de su hermano le quedó resonando y, más tarde, la emprendió de nuevo contra Wanda. "Después me mandan a trabajar a mí. Para hacer un trabajo del que no tengo ni fucking idea, mejor me quedo en mi casa trabajando con las redes sociales. Al menos no dejo en ridículo a nadie", escribió Ivana, citano un tuit en el que se informa que el Real Madrid no contrataría a Icardi "por la manera de actuar de su esposa".