"Por amor se puede soportar mucho": el descargo de Mauro Icardi tras conflictos en el Inter de Milán

AMauro Icardi le quitaron la capitanía de Inter de Milán hace algunas semanas y, desde entonces, no ha estado siquiera en la banca de suplentes. El argentino no ha participado en los últimos cuatro partidos del equipo. No se sabe cuándo regresará ni tampoco hay novedades sobre una renovación de contrato.

En medio de esa tensa situación, Mauro Icardi rompió su silencio y compartió sus pensamientos sobre el momento que vive. El delantero explicó su amor por Inter de Milán que lo ha llevado, incluso, a rechazar importantes ofertas. Asimismo, el futbolista dejó entrever que los propietarios han perdido respeto hacia el club.

"He rechazado ofertas que difícilmente un jugador profesional hubiera rechazado. He jugado con dolores físicos que me han llevado a las lágrimas después del partido, incluso al día siguiente. Pero siempre insistí para estar en la cancha, incluso yendo en contra de las recomendaciones médicas", indicó Mauro Icardi.

El jugador de 26 de años continuó con su descargo y, en una parte de la extensa publicación, señaló: "No sé si en estos momentos hay amor y respeto hacia el Inter y hacia mí por parte de quienes toman decisiones. No sé si hay deseo de actuar y resolver las cosas sólo y exclusivamente por el bien del Inter. En una familia pueden pasar muchas cosas; buenas o malas. Y por amor se puede soportar mucho, de todo. Pero el respeto nunca debe faltar. Estos son mis valores, estos son los valores por los que siempre he luchado".

Las contundentes palabras de Mauro Icardi se conocen también el mismo día en el que el entrenador de Inter de Milán, Luciano Spalletti, mostrara su enfado por el caso del sudamericano, previo al encuentro ante Cagliari por la Serie A.

"Del tema Icardi ya se han dicho muchas cosas. Se expresó el director general Marotta y, antes se expresó nuestro presidente Zhang, por lo que a partir de ahora hablo de aquellos que están, no de aquellos que no están. Punto. No voy a hablar más de eso", disparó el italiano.

