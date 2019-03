¿Lo dejó en bandeja? La frase de Wanda Nara para que grande de Europa le abra las puertas a Icardi

El drama de Mauro Icardi en el Inter de Milán no acaba. El delantero argentino continúa teniendo problemas con la directiva del club e incluso se han dividido el plantel en los que lo apoyan y en los que no.

El técnico del equipo italiano ya no soporta el momento: "Del tema Icardi ya se han dicho muchas cosas. Se expresó el director general Marotta, y antes se expresó nuestro presidente Zhang, por lo que a partir de ahora hablo de aquellos que están, no de aquellos que no están. Punto. No voy a hablar más de eso", expresó.

Wanda Nara, esposa y representante del jugador, estuvo de vacaciones en Dubai y fue consultada sobre la situación de su marido por Diario Marca. La empresario aprovechó para despejar rumores y soltar una frase con un posible doble interés.

"Que Mauro no vaya al Real Madrid por mi culpa como se ha dicho en España es falso, tenemos mucho respeto por el Real Madrid", explicó.

Según el medio español, Icardi podría salir del Inter por menos de su cláusula de recisión, debido a que no juega desde el 14 de febrero. El monto fijado en su contrato es de 100 millones de euros, pero en España creen que podría ser vendido por 40 0 60 millones.

Real Madrid no es el único club interesado en los servicios de Icardi. Fabrio Paratici, director deportivo de la Juventus, reconoció que el equipo de Turín estaría interesado en adquirir sus servicios.

