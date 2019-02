Luciano Spalletti 'ataca' a Icardi: "Fue él quien no quiso venir con el equipo"

Luciano Spalletti , técnico del Inter de Milán , señaló a Mauro Icardi como el único responsable de su desconvocatoria para el duelo del 'Nerazzuri' ante Rapid Viena por la Europa League.

El estratega italiano destacó que el alejamiento del atacante argentino de la delegación del 'Nerazzuri' "fue una decisión difícil" y "dolorosa"; sin embargo, indicó que fue "tomada en función del bien del Inter" y aclaró que el atacante sí estaba en sus planes, pero decidió no viajar a la capital austriaca.



La negativa del goleador se produjo tras un contundente anuncio del Inter: la capitanía del equipo ya no pertenece a Icardi y ahora recae sobre el guardameta esloveno Samir Handanovic.

Mauro Icardi, valorizado en 100 millones de euros, no ha renovado su vínculo con el Inter y es pretendido por grandes clubes de Europa. (Foto: EFE)

Esta determinación, según el entrenador, no fue agradable para el artillero. "Lo lamentó, se sintió decepcionado, fue difícil contárselo. No me importan los contratos, solo cuenta la relación con mis jugadores. En ese sentido fue como un momento de familia: los que te aman te dicen las cosas cómo son", detalló Spalletti en la conferencia de prensa previa al duelo.

"Las cosas que giran en torno a Icardi nos perturban, tanto a él como al equipo del que era capitán", agregó el DT.