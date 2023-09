José Mourinho atraviesa un momento sumamente complicado con la Roma: se encuentra cerca de los puestos de descenso y, lo que es aún más preocupante, acaba de vivir su peor inicio en su destacada carrera como entrenador. En su último partido, sufrió una derrota por 4-1 ante Génova. Además, en las primeras 7 jornadas de la Serie A, solo ha logrado sumar 5 puntos, colocando a su equipo en la parte inferior de la tabla de posiciones. ¿Estaremos ante el fin de una era con la ‘Loba’?

La Roma ha experimentado su peor inicio de temporada al lograr solamente dos victorias, dos empates y tres derrotas en las primeras siete jornadas. Este desempeño sitúa a la Roma en la decimosexta posición de la Serie A, a solo dos puntos de la zona de descenso, ocupada por Udinese (18°), Empoli (19°) y Cagliari (20°). El equipo italiano lucha por recuperarse y muchos se cuestionan si Mourinho debería continuar al mando.

Mou ha revivido sus inicios más decepcionantes con Uniao Leiria (9 puntos en la temporada 01-02), Real Madrid (10 puntos en la 12-13, 11 puntos en la 11-12) y Chelsea (10 puntos en la 15-16). Sin embargo, un dato inquietante es que todos estos desempeños han sido mejores que la actual racha con los Giallorossi.

“¿El peor comienzo de Serie A en la historia de la Roma? Es cierto, también en mi carrera... como es cierto que la Roma nunca había llegado a dos finales europeas seguidas”, fue la respuesta de Mourinho a las críticas tras la derrota en Marassi.

Además, mencionó que no abandonará su cargo hasta que agote todas sus opciones. “Hace unos meses hubo la posibilidad de que pudiera irme. En Budapest le dije al equipo y a la afición que me quedaría. Durante el verano, recibí la oferta más grande que jamás haya recibido un entrenador y la rechacé por mi palabra. Ahora parece que soy un problema y no la aceptaré. Hasta el 30 de junio de 2024 estaré aquí luchando todos los días por los jugadores, el club y los aficionados. Si Friedkin (dueño de la Roma, ed.) no me dice que me vaya, me quedaré aquí hasta entonces”, comentó ‘Mou’, confirmando que su puesto, por ahora, no corre riesgo.

Mou recibe oferta millonaria

José Mourinho fue recientemente tentado por un par de clubes saudíes para mudarse al Medio Oriente. Sin embargo, no solo rechazó esas ofertas, sino que también tuvo en sus manos una propuesta multimillonaria del fútbol chino que le pareció “indecente”. El entrenador de la AS Roma compartió detalles sobre cómo descartó las ofertas del Al Hilal y el Al Ahli, las cuales no se compararon en absoluto con la que recibió de China.

“Recibí ofertas de Al Hilal y Al Ahli. Antes de siquiera encontrarme con ellos, llamé a la Roma para decirles que no las aceptaría. No es un ‘no’ definitivo. En el pasado, rechacé la oferta más increíble jamás recibida por un entrenador, cuando China me ofreció el banquillo de la selección y el de un club donde habrían jugado todos los miembros del equipo nacional. Fue una propuesta económica indecente, fuera de este mundo”, afirmó ‘Mou’.

El contrato de Mourinho con la ‘Loba’ concluye en junio de 2024 y, a pesar de que atraviesa uno de sus peores inicios con el club, aún tiene tiempo para seguir al mando del equipo. Es evidente que se siente cómodo en la capital italiana, donde hay un consenso unánime sobre su permanencia, no solo por parte de los directivos, sino también de los aficionados que, hace un par de temporadas, disfrutaron de la victoria en la Conference League y estuvieron cerca de ganar la Europa League en la última temporada.





