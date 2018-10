Durante los últimos meses, Josep Guardiola ha declarado que está a gusto en el Manchester City. En Etihad confían en su proyecto y no tiene motivos para irse. Sin embargo, el de Santpedor no descarta llegar a otras ligas. Como por ejemplo, la italiana.



Tal como lees. El otrora entrenador del Barcelona ha confesado en el Festival del Deporte de Trento en Italia que no descarta, algún día, tomar las riendas de un equipo de la Serie A. "¿Yo en Italia? ¿Por qué no?", dijo Pep explicando que nunca pensó dirigir en Alemania y terminó como DT del Bayern Munich.

Descarta al Manchester City

De otro lado y refiriéndose a la actualidad del Manchester City, Pep Guardiola descartó que su club pueda ser considerado uno de los favoritos para ganar la Champions League.



"Nuestro mejor éxito como club fue una semifinal, en 2016, en toda nuestra historia. No sé si estamos preparados, no tenemos historia atrás para decir si estamos a la altura. Honestamente no lo sé", aseguró.



"(Entre los más preparados están) el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus con Cristiano dio una señal de que este año quiere la copa. Cada año está más cerca. El Atlético juega en casa y siempre lo hizo bien en los últimos años. Yo espero poder estar allí", agregó.