Su nombre es Seid Visin, fue canterano del Benevento y AC Milan y en las últimas horas ha sido el protagonista de una triste noticia: su cuerpo fue encontrado sin vida el viernes en su vivienda en Italia. Según las investigaciones, el futbolista de origen etíope se suicidó debido a una crisis emocional que venía atravesando. En las últimas horas se conoció que todo tuvo origen en la discriminación racial que sufrió por años en el país transalpino.

En 2019, dos años antes de quitarse la vida, Visin escribió una carta que recién ha visto la luz gracias a la psicóloga del desaparecido futbolista. En la misiva se cuenta el sufrimiento de Seid en la sociedad y los momentos desagradables que vivió mientras trabajaba en la atención al cliente.

“Donde quiera que vaya, donde sea que esté, donde sea que esté, siento sobre mis hombros, como una piedra, el peso de las miradas escépticas, prejuiciosas, disgustadas y asustadas de la gente”, aseguraba Seid Visin en una carta escrita en medio de la inmigración africana a Italia.

“No soy un inmigrante. Fui adoptado cuando era pequeño. Antes de este gran flujo migratorio recuerdo con un poco de arrogancia que todos me querían. Parece que todo se ha puesto del revés. Hace unos meses logré encontrar un trabajo que tuve que dejar porque demasiadas personas, en su mayoría ancianos, se negaban a ser atendidas por mí y, como si eso fuera poco, como si no me sintiera ya incómodo, me señalaron también la responsabilidad del hecho de que muchos jóvenes italianos (blancos) no encontraran trabajo “.

El exjugador, que compartió vestuario con Gianluigi Donnarumma, contó la incomodidad que vivió incluso con su entorno más cercano, sus amigos.

“Cuando estaba con mis amigos hacían bromas de mal gusto sobre negros e inmigrantes. Para enfatizar que yo no era de esos, que no era un inmigrante, sino el lo único que se destacó fue el miedo. Veía el odio en los ojos de la gente hacia los inmigrantes, el miedo al desprecio que sentía en la boca de la gente”.

Seid Visin, quien actuaba como mediocampista, había dejado la práctica del fútbol en los últimos años a pesar de la gran pasión por este deporte.





