Hay para todos los gustos. El técnico Roberto Mancini está probando algo nuevo para motivar a sus jugadores. Por primera vez en los entrenamientos de la Selección de Italia se está escuchando música a través de un altavoz conectado a un celular.



"Es una cosa nueva. Ha estado aquí tres años y hasta ahora solamente había escuchado música en el vestuario", confesó este el arquero del AC Milan y de Italia , Gianluigi Donnarumma.



"Ayer (lunes) nos entrenamos con un poco de música, me pareció extraño, y le pregunté al entrenador de arqueros. Me explicó que a Mancini le gusta trabajar así porque da un poco de entusiasmo extra", añadió.



La lista de música escuchada el lunes incluye artistas como Queen, Miley Cyrus, The Rolling Stones y The Killers. Curiosamente, no hubo ninguna canción italiana.



Roberto Mancini quiere hacer de todo para sacar a la Selección de Italia de su momento más bajo, luego que la selección se perdió la Copa del Mundo por primera vez en casi seis décadas.



La 'Nazionale' recibirá a Polonia en Bolonia el viernes y visitará a Portugal, tres días después, ambos juegos por la Liga de Naciones. Serán los primeros partidos competitivos de Mancinial frente de la selección.



Fuente: AP