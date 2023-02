AC Milan no pasa la mejor situación en la Serie A y está lejos del primer lugar en la tabla de posiciones. Sin embargo, para Stefano Pioli se ha dado una noticia que podría darle una giro a toda la situación: Zlatan Ibrahimovic se recuperó. El sueco estuvo apartado por una lesión en el tendón de aquiles y también una operación en la rodilla. No juega con el cuadro italiano desde mayo y como titular desde el 17 de enero de 2022.

Con sus 41 años y cuatro meses puede convertirse en el futbolista de más edad en marcar un tanto en la liga italiana en toda su historia. Arrebatándole el privilegio a una leyenda como Alessandro Costacurta, que vio puerta con 41 años y 35 días. El último gol de Ibrahimovic fue el 9 de enero de 2022 ante el Venezia.

“Sigo siendo Dios, sigo siendo el número 1: ahora vuelvo y la música cambiará. Tengo muchas ganas, quiero hacer muchas cosas, lo que he perdido en los últimos meses. Ahora hay que hablar poco y demostrar nuestro valor sobre el terreno de juego”, mencionó.

“¿Crítica? Es normal, porque si no te critican no estás en lo más alto. A mí me critican desde hace 25 años porque soy el número 1, estoy acostumbrado. Si fuera por mí, estaría en una isla con un cigarro. Si puedo ser un ejemplo y un líder, lo haré”, afirmó en una entrevista a Sport Mediaset.





No estará en Champions League

Han sido largos meses para el regreso de Ibrahimovic y no ha dejado de ejercitarse para no perder su estado físico. Con 41 años de edad, es garantía en el terreno de juego. Sin embargo, Milan no lo ha tomado en cuenta para los octavos de final de la UEFA Champions League.

El atacante esperaba estar disponible para poder medirse a Tottenham en octavos de final. Ibrahimovic buscaba convertirse en el jugador más veterano en marcar un gol en la Champions. Ese honor ahora mismo corresponde al noruego Willy Olsen que marcó en 1960 con 39 años, 7 meses y 6 días en la anterior Copa de Europa. En los últimos tiempos, ha sido Totti el más veterano en ver puerta con 38 años, 1 mes y 29 días.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.