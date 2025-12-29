El exitoso empresario de deportistas, Jorge Mendes, fue elegido como el mejor agente del año en los Globe Soccer Awards. Minutos antes de iniciar la ceremonia de premiación, en la alfombra roja, conversó con algunos medios deportivos y compartió su opinión sobre el mejor futbolista de la actualidad.

Si bien muchos consideran que es el francés Kylian Mbappé, para el representante de Cristiano Ronaldo esta categoría le corresponde al español Lamine Yamal, quien a su corta edad ya lideró a España para ganar la última Eurocopa, y es la gran figura del FC Barcelona.

“Lamine Yamal es el jugador del presente y del futuro, hay más pero pienso que Lamine podrá ganar varias veces el título de mejor jugador del mundo pero además tienes muchos jugadores de mucha calidad”, dijo Mendes.

Jorge Mendes se reunió en Barcelona con Lamine Yamal. En la reunión también participó el director deportivo blaugrana, Deco.

“Tienes a Vitinha, Joao Neves, Ruben Dias... yo te digo todos de la selección portuguesa porque para mí tiene la mejor selección de la historia del fútbol portugués”, añadió el agente de 59 años, quien considera que los lusos tienen una oportunidad única para levantar por primera vez el trofeo de campeón del mundo.

“En cada posición tenemos a los mejores. Ruben Dias es el mejor defensa central del momento, Cancelo el mejor lateral del mundo, Vitinha y Joao Neves los mejores centros del campo del mundo, tienes todo, y además Cristiano Ronaldo el mejor de la historia, tienes de todo y seguro que me olvido de alguno”, sentenció.

Como se recuerda, en marzo de 2023, Lamine Yamal se unió a la agencia de representación Gestifute, fundada por el portugués Jorge Mendes, quien dirige los destinos de importantes futbolistas como Vitinha, Bradley Barcola, entre otros.

