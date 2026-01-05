Universitario de Deportes logró el tricampeonato de la Liga 1, con una destacada actuación del futbolista Jairo Concha, quien fue el conductor crema en las últimas dos temporadas y marcó una importante cantidad de goles, sobre todo en el 2025.

Precisamente, tras la última temporada, la prestigiosa web de estadísticas ‘Sofascore’ lo calificó con un puntaje anual de 7.44 de 10, tras 47 partidos disputados.

De esta manera, se posiciona como el mejor y más regular jugador peruano de 2025, superando también a muchos futbolistas de la región, y solo por detrás de figuras de la talla de Lionel Messi, James Rodríguez, entre otros.

Sofascore le dio un importante punta a Jairo Concha de 26 años y con cuatro títulos nacionales.

Sus buenas actuaciones con camiseta crema le dieron la oportunidad de disputar varios encuentros con la selección peruana en los últimos meses, incluso en algunos como titular.

A sus 26 años, con dos títulos nacionales con la ‘U’ y otros dos con Alianza Lima, además de una gran cantidad de partidos internacionales en Copa Libertadores, continuará en tienda crema, pero con la expectativa de recibir una oferta del exterior.

Concha debutó profesionalmente con camiseta de la Universidad San Martín en el 2017 y permaneció en la institución santa hasta el 2020. Fue en este último año cuando logró una madurez deportiva que le valió para ser fichado por Alianza Lima.

Con los blanquiazules alcanzó su primer título nacional en 2021, en su temporada de estreno en La Victoria y se ganó un lugar en el cuadro titular, hasta que a finales de 2023 decidió aceptar la oferta de la ‘U’, su actual club.

Ahora se encuentra enfocado en el inicio de la temporada 2026, con un nuevo comando técnico, liderado por el español Javier Rabanal, quien llega procedente de Independiente del Valle.

