Tras perder el último domingo en Chincha ante Perú, la selección de Bolivia continúa su preparación de cara a su enfrentamiento ante Surinam en la ciudad de Monterrey, México, como parte del repechaje mundialista para la competición del 2026. El entrenador Óscar Villegas tiene un plan bastante bien elaborado y aquí en Depor te compartimos los detalles.

Para empezar, los citados a la selección altiplánica deben presentarse al predio de concentracion en la ciudad de Santa Cruz el próximo 11 de enero. Antes de afrontar el primer amistoso del 2026, tendrán una semana de trabajo para afinar la idea de juego, pues ya no tendrán a la altura de El Alto como aliado.

El primer cotejo está programado para el 18 de enero ante la selección de Panamá, la misma que alcanzó su clasificación al Mundial. Se jugará en el estadio IV Centenario de Tarija.

Una semana después, Bolivia se medirá ante México en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, para luego enfrentarse el 31 a República Dominicana, también en la ciudad de Santa Cruz.

Cabe mencionar que no se ha descartado tener uno o dos amistosos más antes del esperado 26 de marzo, fecha programada para el partido ante Surinam. El ganador de este encuentro jugará ante Irak.

Bolivia cayó por 2-0 ante un combinado de jugadores peruanos en Chincha.

Pese a conseguir su boleto para el repechaje y tratarse de un amistoso con poca repercusión, la derrota de Bolivia ante un combinado de jugadores peruano ha generado cierta inestabilidad en torno al seleccionado verde.

En las redes sociales, muchos aficionados apuntaron de que se no puede perder ante un equipo no oficial. De hecho, calificaron de ‘inaudito’ recibir goles en aquel partido.

Si bien no presentó a su once de gala, por las ausencias de algunos hombres como Miguel Terceros, Óscar Villegas tuvo a disposición a cas

i todo el plantel con el que compitió en las últimas Eliminatorias.

