La cuenta regresiva terminó. Este jueves 11 de junio, el planeta fútbol volverá a detenerse para dar paso a la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo histórico que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, y que además contará por primera vez con la participación de 48 selecciones. La apertura oficial tendrá como escenario el renovado Estadio Azteca de la Ciudad de México, antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La inauguración promete ser una de las más espectaculares en la historia de los Mundiales. La FIFA ha preparado un evento que combinará música, cultura y tecnología para mostrar al mundo la identidad de los tres países anfitriones. El histórico recinto mexicano volverá a ser protagonista de una apertura mundialista, tal como ocurrió en 1970 y 1986, convirtiéndose en el primer estadio en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes.

Uno de los grandes atractivos será el show musical, encabezado por la cantante colombiana Shakira y el artista nigeriano Burna Boy, quienes interpretarán ‘Dai Dai’, el himno oficial del Mundial 2026. Además, el espectáculo contará con la participación de reconocidas figuras internacionales y latinoamericanas como Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

La ceremonia comenzará aproximadamente 90 minutos antes del inicio del encuentro inaugural y estará centrada en la riqueza cultural de México. Elementos tradicionales como el papel picado, la música regional y diversas expresiones artísticas serán parte de una puesta en escena diseñada para mostrar la esencia del país anfitrión ante millones de espectadores en todo el mundo.

Sin embargo, esta edición del Mundial también marcará un precedente importante. Por primera vez en la historia, la FIFA organizará tres ceremonias inaugurales, una en cada país sede. La primera será en México el 11 de junio, mientras que Canadá y Estados Unidos celebrarán sus propios actos de bienvenida el 12 de junio, en Toronto y Los Ángeles, respectivamente.

La Copa del Mundo de 2026 será además la más extensa de todos los tiempos, con 104 partidos distribuidos entre las tres naciones anfitrionas. La inauguración simbolizará el inicio de un torneo que busca romper récords de asistencia, audiencia y alcance global, en una edición que reunirá a más selecciones y aficionados que cualquier Mundial anterior.

Con un Estadio Azteca completamente renovado, artistas de talla mundial y la expectativa de miles de millones de espectadores alrededor del planeta, la ceremonia inaugural del Mundial 2026 se perfila como una celebración histórica. El espectáculo dará el puntapié inicial a un mes de emociones, sueños y pasión futbolera que culminará con la consagración de un nuevo campeón del mundo.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Perú?

Los aficionados en Perú podrán seguir la ceremonia inaugural del Mundial 2026 desde las 12:30 p.m. (hora peruana). El espectáculo se realizará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y servirá como antesala del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en México?

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 comenzará a las 11:30 a.m. (hora del centro de México). Será un evento histórico, ya que México se convertirá en el primer país en albergar tres inauguraciones mundialistas, tras las ediciones de 1970 y 1986.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, la inauguración de la Copa del Mundo podrá verse desde las 2:30 p.m. La diferencia horaria con México hará que los fanáticos argentinos disfruten del espectáculo durante la tarde, antes del inicio del primer encuentro del torneo.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Brasil?

Los hinchas brasileños deberán conectarse a partir de las 2:30 p.m. para seguir la ceremonia inaugural. Brasil comparte el mismo huso horario que Argentina durante esta edición del torneo, por lo que ambos países tendrán el mismo horario de transmisión.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 comenzará a las 12:30 p.m. en Colombia. El país cafetero comparte zona horaria con Perú y Ecuador, por lo que millones de aficionados podrán seguir en simultáneo el arranque de la Copa del Mundo.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el espectáculo de apertura arrancará a las 12:30 p.m. Los seguidores de la ‘Tri’ podrán disfrutar del show previo al histórico inicio del primer Mundial con 48 selecciones participantes.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Chile?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 está programada para las 1:30 p.m. en Chile. El evento marcará oficialmente el comienzo de una edición inédita del torneo, organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán ver la inauguración desde la 1:30 p.m. El espectáculo contará con artistas internacionales y una puesta en escena que celebrará la cultura de los países anfitriones.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en España?

En España, la ceremonia inaugural comenzará a las 7:30 p.m. (hora peninsular). Esto permitirá que los aficionados españoles disfruten del evento en horario estelar antes del partido entre México y Sudáfrica.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Paraguay?

La inauguración del Mundial 2026 se podrá seguir en Paraguay desde las 2:30 p.m. El país guaraní tendrá el mismo horario que Argentina y Brasil para disfrutar del espectáculo que dará inicio a la Copa del Mundo más grande de la historia.

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