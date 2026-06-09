La primera inauguración oficial del Mundial de la FIFA 2026 se llevará realizará el próximo jueves 11 de junio en el histórico Estadio Azteca, en la ciudad de México. Atento a todos los detalles en torno a este evento que paralizará al planeta en la apertura del torneo de selecciones más importante de este deporte, para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Por primera vez en la historia del certamen, contará con un formato inédito de tres ceremonias de apertura independientes, organizadas de manera sucesiva en cada uno de los países anfitriones que son Estados Unidos, Canadá y México.

Este campeonato reúne a las mejores selecciones del planeta y tiene como una de las favoritas a Argentina, vigente campeona, tras coronarse en la última edición del torneo en Qatar 2022. En la final, venció en emocionante tanda de penales a Francia, otra de las candidatas.

Este Mundial marca la última participación de legendarios futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, James Rodríguez, Luka Modrić, Kevin de Bruyne, entre otros.

¿En qué canales ver la inauguración del Mundial 2026 en México?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 y el partido entre México y Sudáfrica podrán verse en Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Uno y ViX. La apertura se realizará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿En qué canal ver la inauguración del Mundial 2026 en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir la ceremonia inaugural mediante América TV, América TVGO, DSports y DGO, plataformas que cuentan con la cobertura del Mundial 2026 para el país.

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, la inauguración del Mundial podrá verse por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y DGO, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

Los televidentes colombianos podrán seguir el evento por Caracol Televisión, Canal RCN, DSports y DGO, con programación especial antes y después de la ceremonia.

¿Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 en Uruguay?

La ceremonia de apertura estará disponible para Uruguay a través de DSports, DGO y Canal 5, además de otros operadores que cuenten con los derechos del torneo.

¿En qué canal ver la inauguración del Mundial 2026 en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el inicio de la Copa del Mundo por Telefuturo, Trece, Unicanal, GEN, Tigo Sports y DSports, además de plataformas digitales asociadas.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, la ceremonia inaugural podrá verse por Teleamazonas, DSports y DGO, con cobertura especial del comienzo del torneo más importante del fútbol mundial.

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en España?

Los aficionados españoles podrán seguir la inauguración mediante La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN, que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio español.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la ceremonia inaugural será transmitida por FOX, FS1 y FOX One en inglés, mientras que Telemundo, Universo y Peacock ofrecerán la cobertura en español.

¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026?

México (CDMX), Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua - 11:30 a.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá - 12:30 p.m.

Venezuela, Bolivia, Paraguay, República Dominicana - 01:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) - 02:30 p.m.

La Copa del Mundo que estará en disputa en esta justa internacional. (Foto: Getty Images)

¿Qué artistas se presentarán en la inauguración del Mundial 2026?

La FIFA se encargó se agrupar a una serie de artistas de talla internacional en cada ser, formando así hasta tres carteleras que compartimos a continuación.

Estadio Azteca (México): Shakira y Burna Boy (con el tema oficial “Dai Dai”), Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

BMO Field (Canadá): Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy.

SoFi Stadium (EE. UU.): Katy Perry, Anitta, LISA (de Blackpink), Future, Rema y Tyla.

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