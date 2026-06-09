México vs. Sudáfrica se enfrentan este jueves 11 de junio, en el primer partido del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Azteca de la ciudad de México. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los aztecas son uno de los tres organizadores de este campeonato y jugarán el primer partido, luego de la inauguración sin precedentes, pues se hará en ciudades diferentes, con artistas y presentaciones distintas también.

En lo estrictamente deportivo, ‘El Tri’ parte como favorito pues, además de ser local y contar con el apoyo de la hinchada, viene con un rendimiento sostenido en sus últimos encuentros amistosos. Los últimos dos fueron ante Australia y Serbia, ambos con victorias e incluso una goleada de 5-1 frente a los europeos.

Por su parte, los africanos se midieron en la última fecha FIFA a los seleccionados de Nicaragua y Jamaica, con empate sin goles y victoria por la mínima diferencia, respectivamente.

México integra el Grupo A del Mundial 2026 junto a las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Los candidatos son los aztecas y asiáticos, aunque no se puede descartar una sorpresa en la serie que abrirá la competición.

¿En qué canal ver México vs. Sudáfrica en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido inaugural del Mundial 2026 por Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX.

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica en Perú?

En territorio peruano, la transmisión estará disponible a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

¿Qué canal transmite México vs. Sudáfrica en Argentina?

Los hinchas argentinos podrán ver el encuentro mediante Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

¿Cómo ver México vs. Sudáfrica en Colombia?

En Colombia, el debut mundialista de México será emitido por Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

¿Dónde seguir México vs. Sudáfrica en Uruguay?

Los uruguayos tendrán acceso al partido entre México vs. Sudáfrica a través de DSports, DGO, Canal 5, Disney+ y Paramount+.

¿Qué señal transmite México vs. Sudáfrica en Paraguay?

En Paraguay, el compromiso entre México vs. Sudáfrica podrá verse por GEN, además de distintas plataformas de televisión paga y streaming con derechos del torneo.

¿En qué canal ver México vs. Sudáfrica en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el encuentro entre México vs. Sudáfrica por Teleamazonas, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+.

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica en España?

La transmisión del México vs. Sudáfrica para España estará a cargo de DAZN, TVE La 1, RTVE Play y Movistar+, con cobertura especial del partido inaugural.

¿Qué canal pasa México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre México vs. Sudáfrica podrá verse por FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

¿A qué hora juegan México vs. Sudáfrica?

El encuentro entre México vs. Sudáfrica está programado para este jueves 11 de junio desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

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