Argentina y España disputarán este domingo 19 de julio la gran final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, en un duelo que enfrentará al vigente campeón del mundo con la selección que mejor fútbol ha desplegado a lo largo del torneo. La ‘Albiceleste’ buscará defender la corona conquistada en Qatar 2022 y obtener su cuarto título mundial, mientras que la ‘Roja’ intentará levantar su segunda Copa del Mundo, 16 años después de la obtenida en Sudáfrica 2010.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a la definición después de superar una exigente fase eliminatoria. Argentina eliminó a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, luego dejó en el camino a Egipto y Suiza, y en semifinales derrotó por 2-1 a Inglaterra para asegurar su presencia en una nueva final. La experiencia de Lionel Messi, el crecimiento de Julián Álvarez y el equilibrio que aporta el mediocampo han sido determinantes en la campaña albiceleste.

Durante la última práctica en Nueva Jersey, Scaloni trabajó con prácticamente todo el plantel disponible. La principal incógnita pasa por el sector derecho y por el acompañante de Leandro Paredes en el mediocampo, ya que Gonzalo Montiel y Nahuel Molina pelean por un lugar en defensa, mientras que Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González son las alternativas que maneja el entrenador para completar el once inicial.

Tras los últimos entrenamientos, esta sería la formación que pararía el conjunto argentino para buscar revalidar su título mundial ante la ‘Roja’: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Lionel Messi es la figura indiscutible de Argentina. (foto: AFA)

España, por su parte, llega a la final como la única selección invicta del campeonato y después de una campaña que ha sido elogiada por su solidez colectiva. El conjunto de Luis de la Fuente eliminó a Austria en los dieciseisavos de final, posteriormente superó a Portugal y en semifinales venció con autoridad por 2-0 a Francia, consolidándose como uno de los equipos más equilibrados del Mundial. Además, la Roja solo ha recibido un gol en toda la competición.

La prensa española coincide en que Luis de la Fuente no realizará grandes modificaciones para la final. El seleccionador mantendrá la estructura que tan buenos resultados le ha dado durante el torneo, con Rodri como eje del mediocampo, Lamine Yamal y Alex Baena aportando desequilibrio por las bandas y Mikel Oyarzabal como referencia ofensiva. El gran debate pasa por la presencia de Pedri o un esquema con Dani Olmo desde el inicio, aunque el resto del equipo parece definido.

De no mediar inconvenientes, España pararía la siguiente oncena en Nueva Jersey: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

La final reúne a dos selecciones que han sido protagonistas durante toda la competición y que llegan con argumentos suficientes para conquistar el título. Argentina intentará convertirse en bicampeona del mundo de la mano de Lionel Messi, quien disputará el último Mundial de su carrera, mientras que España buscará coronar una campaña sobresaliente basada en el juego colectivo y el talento de una nueva generación liderada por Lamine Yamal.

Lamine Yamal solo registra un gol en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

Alineaciones del Argentina vs. España:

Posible alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. Posible alineación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

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