Mientras el plantel de Alianza Lima quedó concentrado para el partido de este domingo frente a Sport Huancayo, donde se dará el puntapié inicial del Torneo Clausura para el equipo, una noticia que venía siendo un secreto a voces se terminó confirmando en horas de la noche del último sábado. Se trata de la continuidad de Guillermo Viscarra, quien en el cierre del primer semestre perdió protagonismo en la consideración de Pablo Guede.

Según confirmó el periodista José Varela, el portero dejará de formar parte del primer equipo de Alianza Lima en los próximos días, debido a una decisión personal para recuperar la continuidad que había perdido con el correr de los meses. Se espera que la institución íntima lo haga oficial cuando toda la documentación de su salida esté cerrada.

Hay que considerar que Guillermo Viscarra tenía contrato con los blanquiazules hasta finales de este año, pero ambas partes llegaron a un acuerdo para romper el vínculo de manera anticipada. Si bien no sebe el próximo destino del boliviano, hay rumores que indican que podría marcharse al fútbol colombiano.

Guillermo Viscarra llegó a Alianza Lima para afrontar la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

‘Billy’ arrancó la temporada siendo titular, pero entre que se perdió algunos partidos por lesión y su viaje anticipado para sumarse a la concentración de su selección para disputar el repechaje intercontinental para el Mundial 2026, poco a poco fue perdiendo terreno hasta quedar como segunda alternativa por detrás de Alejandro Duarte.

Partiendo con esa desventaja en la nómina de Pablo Guede, Viscarra vio por conveniente apurar su salida para buscar mejores alternativas lejos de La Victoria. Esta noticia, por su puesto, ha generado varios mensajes de gratitud por parte de los hinchas íntimos a través de las redes sociales.

El nacido en Santa Cruz de la Sierra llegó a Alianza Lima para afrontar la temporada 2025, ganándose el cariño de los fanáticos blanquiazules gracias a sus importantes intervenciones en la Copa Libertadores y Sudamericana, convirtiéndose en pieza clave durante la gran campaña internacional que hicieron en el curso pasado.

En cuanto sus números, Guillermo Viscarra disputó 51 partidos en Alianza Lima entre todas las competiciones, recibiendo 52 goles y dejando su arco invicto en 17 oportunidades. Aunque no pudo ganar ningún título nacional con los victorianos, se marchará dejando gratos recuerdos en la hinchada. Ojo al detalle: su salida liberará un cupo de extranjero en el plantel.

Guillermo Viscarra se marcha de Alianza Lima habiendo disputado 51 partidos. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-0 ante Deportivo Cali, Alianza Lima volverá a tener actividad de manera oficial hoy cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para este domingo 19 de julio desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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