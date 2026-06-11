Mundial
Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7
La inauguración del Mundial 2026 se verá EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 11 de junio desde las 12:30 p.m. Sigue el evento en el minuto a minuto de Depor y la transmisión por DSports, ESPN, Disney Plus, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN.
NO TE PIERDAS
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, la ceremonia inaugural podrá verse por Teleamazonas, DSports y DGO, con cobertura especial del comienzo del torneo más importante del fútbol mundial.