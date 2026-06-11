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Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7

La inauguración del Mundial 2026 se verá EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 11 de junio desde las 12:30 p.m. Sigue el evento en el minuto a minuto de Depor y la transmisión por DSports, ESPN, Disney Plus, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN.

La inauguración del Mundial 2026 será este jueves 11 de junio. (Foto: Getty Images)
La inauguración del Mundial 2026 será este jueves 11 de junio. (Foto: Getty Images)
08:48

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, la ceremonia inaugural podrá verse por Teleamazonas, DSports y DGO, con cobertura especial del comienzo del torneo más importante del fútbol mundial.

08:48

¿En qué canal ver la inauguración del Mundial 2026 en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el inicio de la Copa del Mundo por Telefuturo, Trece, Unicanal, GEN, Tigo Sports y DSports, además de plataformas digitales asociadas.

08:47

¿Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 en Uruguay?

La ceremonia de apertura estará disponible para Uruguay a través de DSports, DGO y Canal 5, además de otros operadores que cuenten con los derechos del torneo.

08:40

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

Los televidentes colombianos podrán seguir el evento por Caracol Televisión, Canal RCN, DSports y DGO, con programación especial antes y después de la ceremonia.

08:40

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, la inauguración del Mundial podrá verse por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y DGO, además de sus respectivas plataformas digitales.

08:40

¿En qué canal ver la inauguración del Mundial 2026 en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir la ceremonia inaugural mediante América TV, América TVGO, DSports y DGO, plataformas que cuentan con la cobertura del Mundial 2026 para el país.

08:40

¿En qué canales ver la inauguración del Mundial 2026 en México?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 y el partido entre México y Sudáfrica podrán verse en Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Uno y ViX. La apertura se realizará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

08:39

El Estadio Ciudad de México será el escenario de la inauguración del Mundial 2026.

08:33

La inauguración del Mundial 2026 se dará en el marco de la primera jornada de la fase de grupos, donde México vs. Sudáfrica se verán las caras en el Estadio Ciudad de México.

08:33

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias de la inauguración del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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