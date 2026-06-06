A pesar del triunfo importante de la Selección Peruana, el rendimiento colectivo del equipo aún dejó algunas dudas, sobretodo por cómo llegó el primer gol de Haití. Por eso, tras el pitazo final, André Carrillo tomó la palabra para brindar un balance exhaustivo sobre la urgencia que tenía Perú para sacudirse de los malos resultados. El extremo nacional resaltó el tremendo valor anímico que significa volver a la senda del triunfo, especialmente por la forma en que el grupo supo sobreponerse a un marcador en contra desde los primeros minutos.

El atacante peruano consideró que el trámite del encuentro sirvió para ratificar el buen funcionamiento táctico que el comando técnico venía plasmando durante las intensas jornadas de entrenamiento. A pesar de que los resultados habían sido esquivos, el grupo mantuvo intacta la convicción en la idea de juego, logrando una remontada que fortalece la confianza.

Para el hábil futbolista nacional, cortar la sequía de victorias representa un envión anímico invaluable para afianzar el recambio generacional sin la constante presión externa. “La victoria nos ilusiona, hace mucho tiempo no la conseguíamos y nos viene muy bien este triunfo”, manifestó a la prensa.

Perú vs. Haití. (Foto: Getty Images)

La ‘Culebra’ hizo hincapié en la resiliencia del equipo para no desesperarse al verse abajo en el marcador tan rápido y mantener el orden. “Veníamos trabajando muy bien, a lo mejor los resultados no se conseguían. Hoy supimos jugar con el marcador en contra y conseguimos remontar una derrota. Pienso que hicimos un gran trabajo”, sostuvo.

Lejos de buscar excusas ante los momentos de zozobra que vivió la zaga nacional, el exjugador de Alianza Lima hizo gala de una profunda autocrítica al evaluar las desconcentraciones defensivas. El extremo asumió la responsabilidad directa por la pérdida del balón que originó el sorpresivo tanto del elenco caribeño en el primer tiempo.

Reconoce su error en el gol

A pesar de la equivocación puntual, el atacante valoró que el equipo nunca perdió la brújula y dominó los hilos del encuentro con mucha paciencia. “Que no tengamos prisa a la hora de atacar, ya que teníamos el partido controlado. Por un error mío nos consiguieron marcar. Durante los 90 minutos tuvimos el control del partido”, explicó.

El proceso de reestructuración que encabeza el seleccionador brasileño exige que los referentes del vestuario cobijen a las nuevas figuras que dan sus primeros pasos a nivel internacional. En ese sentido, el futbolista de 34 años se tomó un tiempo para felicitar públicamente el atrevimiento y la personalidad que mostraron los jóvenes valores.

El extremo cerró su intervención respaldando a la nueva camada en nombre de los capitanes históricos del plantel. “Junto a Pedro y Yoshimar somos los más grandes, con más Eliminatorias encima, y estamos contentos por el partido que han hecho los jugadores jóvenes hoy”, concluyó Carrillo.

El primer triunfo de la selección peruana en la era Mano Menezes llegó ante Haití. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

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