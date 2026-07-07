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Argentina vs. Egipto EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TyC Sports, Mi Telefe y DIRECTV
Argentina vs. Egipto se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. por los octavos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía TyC Sports, Mi Telefe, TV Pública, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.
Alineación titular de Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Emam Ashour, Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Haissem Hassan; Mohamed Salah y Mostafa Ziko.
Alineación titular de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
¡Tenemos las alineaciones confirmadas de ambas selecciones!
Egipto llegó a esta instancia luego de eliminar a Australia en una fatídica definición por penales en los 16avos de final.
Argentina llega a este partido luego de sufrir para eliminar a Cabo Verde en los 16avos de final, donde logró imponerse por 3-2.
Los planteles de ambas selecciones ya llegaron al Estadio Atlanta.
Posible alineación de Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Hamdy Fathy, Yasser Ibrahim, Rami Rabia; Mohanad Lasheen, Marwan Attia; Emam Ashour, Mohamed Salah, Mostafa Ziko; Omar Marmoush.
Posible alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Repasamos las posibles alineaciones de ambas selecciones para este partido.
¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Estados Unidos?
Los aficionados en Estados Unidos podrán disfrutar del partido Argentina vs. Egipto por FOX y FS1 en inglés, mientras que en español estará disponible mediante Telemundo y Universo. Asimismo, las plataformas FOX One y Peacock ofrecerán la transmisión vía streaming.
¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en México?
En México, el encuentro Argentina vs. Egipto podrá seguirse por Canal 5, TUDN, ViX Premium y otras plataformas con cobertura del Mundial 2026.
¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en España?
Los aficionados españoles podrán ver el partido Argentina vs. Egipto por La 1 de TVE, RTVE Play, La 2 Catalunya y DAZN Mundial, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.
¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Ecuador?
En Ecuador, el duelo Argentina vs. Egipto se podrá seguir por Teleamazonas (Canal 5), además de DSports por DIRECTV y DGO. El partido también estará disponible en Paramount+ para los usuarios de streaming.
¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Colombia?
Los aficionados colombianos podrán disfrutar del partido Argentina vs. Egipto por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. También estará disponible mediante DSports, DGO y Paramount+.
¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Perú?
En Perú, el compromiso Argentina vs. Egipto podrá verse por América TV (Canal 4) en señal abierta, además de DSports a través de DIRECTV y DGO. Asimismo, el encuentro estará disponible en Paramount+ y otras plataformas de streaming con derechos del Mundial 2026.
¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Argentina?
Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Argentina vs. Egipto por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports. Además, estará disponible vía streaming mediante Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play, Disney+ Premium y Paramount+.
¿A qué hora se juega Argentina vs. Egipto?
El partido Argentina vs. Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará este martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y comenzará a las siguientes horas:
- Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a. m.
- México: 10:00 a. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 1:00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 p. m.
- España: 6:00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 12:00 p. m. en Atlanta y Miami; 9:00 a. m. en Los Ángeles.
El Estadio Atlanta será el escenario del partido entre Argentina vs. Egipto.
Argentina vs. Egipto se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026.
¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Argentina vs. Egipto.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.
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