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Canadá vs. Sudáfrica EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis DIRECTV, ESPN y Disney Plus

Canadá vs. Sudáfrica juegan EN VIVO y EN DIRECTO, a las 2:00 p.m. por los 16avos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus.

Canadá vs. Sudáfrica. (Foto: Getty Images)
Canadá vs. Sudáfrica. (Foto: Getty Images)
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¿En qué canal ver Canadá vs. Sudáfrica en Perú?

En territorio peruano, el encuentro podrá verse por América Televisión en señal abierta y por DSports en televisión satelital. Asimismo, los suscriptores tendrán la opción de seguir el partido vía DGO.

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¿En qué canales ver Canadá vs. Sudáfrica?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Colombia y Portugal a través DIRECTV y ESPN, señales que transmitirán en vivo el encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. Además, estará disponible por streaming en DGO y en las plataformas digitales de ambos canales.

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El Estadio Los Angeles será el escenario principal del partido entre Canadá vs. Sudáfrica.

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Canadá vs. Sudáfrica se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Canadá vs. Sudáfrica.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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