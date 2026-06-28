Mundial
Canadá vs. Sudáfrica EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis DIRECTV, ESPN y Disney Plus
Canadá vs. Sudáfrica juegan EN VIVO y EN DIRECTO, a las 2:00 p.m. por los 16avos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus.
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¿En qué canal ver Canadá vs. Sudáfrica en Perú?
En territorio peruano, el encuentro podrá verse por América Televisión en señal abierta y por DSports en televisión satelital. Asimismo, los suscriptores tendrán la opción de seguir el partido vía DGO.