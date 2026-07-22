Comienza un nuevo semestre y también una valiosa oportunidad para que la Selección Peruana pueda seguir sumando rodaje con miras a las Eliminatorias para el Mundial 2030. Con Mano Menezes en el banquillo, la idea de juego de la ‘Blanquirroja’ todavía no ha encontrado su primera madurez tras los primeros amistosos, por lo que ahora el brasileño deberá aprovechar los próximos partidos para pulir lo que quiere plasmar en el terreno de juego. Así pues, este miércoles se confirmó uno de los duelos de preparación que tendrá la ‘Bicolor’.

A través de sus redes sociales oficiales, la Selección Peruana anunció la programación del partido frente a Canadá, una de las 48 naciones que dijo presente en la última Copa del Mundo. El cruce se llevará a cabo el sábado 3 de octubre y tendrá lugar en el Estadio Saputo, en Montreal, Canadá. El horario de este compromiso aún no está confirmado, pero se espera que la misma Federación Peruana de Fútbol (FPF) lo haga público pronto.

El Estadio Saputo tiene una capacidad para 19 619 espectadores, por lo que se espera un lleno total para el día del encuentro y con una gran cantidad de peruanos en las tribunas. Este recinto abrió sus puertas en el año 2008 y es el segundo estadio de fútbol más grande en territorio canadiense, luego del BMO Field (45 736).

Este no es el único amistoso internacional que la Selección Peruana disputará en el mes de octubre, pues días después, el martes 6, enfrentaremos a Colombia en Miami. Los dirigidos por Néstor Lorenzo también estuvieron en la última justa mundialista, llegando hasta los octavos de final donde fueron eliminados por Suiza en una durísima definición por penales. Canadá, entre tanto, llegó hasta los dieciseisavos de final.

Por otra parte, según informó RPP Noticias, en septiembre también ya hay dos partidos programados, aunque la FPF todavía no los ha oficializado. La citada fuente reveló que la ‘Blanquirroja’ enfrentará a Estados Unidos en Orlando, el 26 de dicho mes, y a México en Nueva York, el 29. Con esto, Perú terminará enfrentando a las anfitrionas de la última Copa del Mundo.

Perú en el ranking FIFA

Después de más de un mes disfrutando del mejor fútbol del planeta, el último domingo culminó el Mundial 2026 con España proclamándose campeona tras vencer por 1-0 a Argentina con un golazo de Ferran Torres en la prórroga. El desarrollo de este torneo, como era de esperarse, tuvo efectos inmediatos en la clasificación del ranking FIFA, la cual suele actualizarse mensualmente. ¿Y la Selección Peruana? Aunque no estuvimos en la fiesta grande del fútbol, la ‘Bicolor’ sufrió cambios en su ubicación en la tabla de clasificación.

Luego de los amistosos disputados en junio, con una victoria por 2-1 sobre Haití y una derrota por 3-1 a manos de España, la ‘Blanquirroja’ quedó a la expectativa de la nueva actualización del ranking FIFA luego del Mundial 2026, donde varias selecciones que estaban por encima iban a disputar al menos tres partidos, los de la fase de grupos. Así pues, el equipo dirigido por Mano Menezes estrenará nueva posición en julio.

Antes de la Copa del Mundo, Perú se ubicaba en el puesto 50 del ranking FIFA; ahora que el torneo terminó, escalamos dos posiciones hasta la casilla 50 de la tabla de clasificación. Esto no ocurrió por la victoria sobre Haití, sino porque algunas selecciones que estaban por encima fueron cediendo sus lugares al no conseguir los puntos suficientes durante la justa mundialista.

Esta termina siendo la mejor ubicación de la Selección Peruana en el ranking FIFA en lo que va del 2026, pues en enero se encontraba en el puesto 53. Eso sí, sigue estando bastante lejos de la posición que teníamos en julio del 2025, donde nos llegamos a ubicar en el puesto 42. Un detalle no menor es que la FIFA confirmó que no habrá una nueva actualización hasta octubre.

Perú vs. Canadá: fecha y horarios

Perú vs. Canadá se enfrentarán el sábado 3 de octubre en una nueva fecha internacional FIFA. El encuentro, que se disputará en el Estadio Saputo (Montreal, Canadá), todavía no tiene horario confirmado.

Perú vs. Canadá: canales de TV

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Canadá, esta estará a cargo de América TV (Canal 4 y América tvGO) y ATV (Canal 9) por señal abierta, mientras que Movistar Deportes (Movistar TV y Movistar TV App) lo pasará por señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Depor.

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