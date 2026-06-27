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Canales TV que transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO GRATIS hoy, con Luis Díaz, por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU. y México

Revisa la lista de canales de TV que transmiten Colombia vs. Portugal en vivo gratis hoy con la figura de Luis Díaz por la Fecha 3 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. Una guía completa de señales oficiales en televisión abierta y opciones digitales para EE.UU., México y Latinoamérica.

Luis Díaz busca el triunfo en el trascendental choque de Colombia vs. Portugal. Revise los canales de televisión que transmiten el partido en vivo gratis para las audiencias de Estados Unidos, México y Latinoamérica. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Luis Díaz busca el triunfo en el trascendental choque de Colombia vs. Portugal. Revise los canales de televisión que transmiten el partido en vivo gratis para las audiencias de Estados Unidos, México y Latinoamérica. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

se enfrentan por la tercera y última jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Este emocionante partido se llevará a cabo el sábado 27 de junio en punto de las 01:30 hrs del día siguiente (horario peninsular) / 7:30 pm ET / 4:30 pm PT en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, y promete captar la atención del público, especialmente de los aficionados de Luis Díaz y Cristiano Ronaldo, en un duelo de artilleros de infarto. Para ver el partido Colombia vs. Portugal en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Qué canal transmite el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO y ONLINE por el Mundial de Fútbol 2026?

El partido del sábado 27 de junio entre Colombia y Portugal por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / RegiónCanales de TV / Plataformas de streaming
EspañaDAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, La 2 Cat
AlemaniaZDF, SRF zwei, MagentaTV
MéxicoCanal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)DirecTV Sports
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)FOX
Estados UnidosFS1, Telemundo, FOX, Universo, fuboTV y Futbol de Primera Radio
CanadáTSN+, TSN1, TSN4, TSN5, RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave
Puerto RicoTelemundo, NAICOM
Reino UnidoBBC Sport Web, BBC One, BBC iPlayer, Talksport 2 Radio UK, BBC Radio 5 Sports Extra
FranciaM6, beIN Sports 1, M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play, myCANAL
ItaliaDAZN
SuizaM6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport, Blue Sport, SRF Play, Sunrise TV, RSI Play
SueciaTV4 Sweden, NRK1, TV4 Play
PortugalSport TV1, RTP 1, Sport TV3, Sport TV Multiscreen, RTP Play, LiveMode
NoruegaNRK Sport, NRK1, NRK TV
JapónDAZN, Fuji TV
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Colombia vs. Portugal por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 01:30 del 28 de junio (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

  • España: 01:30 horas del día siguiente
  • México y Centroamérica: 17:30 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 18:30 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 20:20 horas
  • Estados Unidos: 19:30 (ET) / 16:30 (PT)
GOL CARACOL, CANAL RCN, WIN SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Colombia vs. Portugal por TV y Online | Mundial | VIDEO
Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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