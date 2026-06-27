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Canales TV que transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO GRATIS hoy, con Luis Díaz, por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU. y México
Revisa la lista de canales de TV que transmiten Colombia vs. Portugal en vivo gratis hoy con la figura de Luis Díaz por la Fecha 3 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. Una guía completa de señales oficiales en televisión abierta y opciones digitales para EE.UU., México y Latinoamérica.
Colombia y Portugal se enfrentan por la tercera y última jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Este emocionante partido se llevará a cabo el sábado 27 de junio en punto de las 01:30 hrs del día siguiente (horario peninsular) / 7:30 pm ET / 4:30 pm PT en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, y promete captar la atención del público, especialmente de los aficionados de Luis Díaz y Cristiano Ronaldo, en un duelo de artilleros de infarto. Para ver el partido Colombia vs. Portugal en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.
¿Qué canal transmite el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO y ONLINE por el Mundial de Fútbol 2026?
El partido del sábado 27 de junio entre Colombia y Portugal por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.
|País / Región
|Canales de TV / Plataformas de streaming
|España
|DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, La 2 Cat
|Alemania
|ZDF, SRF zwei, MagentaTV
|México
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX
|Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)
|DirecTV Sports
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)
|FOX
|Estados Unidos
|FS1, Telemundo, FOX, Universo, fuboTV y Futbol de Primera Radio
|Canadá
|TSN+, TSN1, TSN4, TSN5, RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave
|Puerto Rico
|Telemundo, NAICOM
|Reino Unido
|BBC Sport Web, BBC One, BBC iPlayer, Talksport 2 Radio UK, BBC Radio 5 Sports Extra
|Francia
|M6, beIN Sports 1, M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play, myCANAL
|Italia
|DAZN
|Suiza
|M6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport, Blue Sport, SRF Play, Sunrise TV, RSI Play
|Suecia
|TV4 Sweden, NRK1, TV4 Play
|Portugal
|Sport TV1, RTP 1, Sport TV3, Sport TV Multiscreen, RTP Play, LiveMode
|Noruega
|NRK Sport, NRK1, NRK TV
|Japón
|DAZN, Fuji TV
¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?
El pitazo inicial del partido Colombia vs. Portugal por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 01:30 del 28 de junio (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:
- España: 01:30 horas del día siguiente
- México y Centroamérica: 17:30 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 18:30 horas
- Argentina, Chile y Uruguay: 20:20 horas
- Estados Unidos: 19:30 (ET) / 16:30 (PT)
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