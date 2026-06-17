💻 Canales TV que transmiten Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO GRATIS hoy, con Luis Díaz, por el Mundial 2026 en EE.UU. y México

Colombia y Uzbekistán debutan en el Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un partido de pronóstico reservado. El encuentro que se llevará a cabo el miércoles 17 de junio a las 21:00 hrs (hora de Bogotá) / 10pm ET / 7pm PT en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Para ver el partido Colombia vs. Uzbekistán en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

Emoción en el terreno de juego durante el debut del Grupo. Revise quién ganó el partido Colombia vs. Uzbekistán en vivo hoy por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, con el resultado final y el marcador en directo online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite el partido Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO y ONLINE?

El partido del miércoles 17 de junio entre Colombia y Uzbekistán por la jornada inaugural del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial y Movistar+ en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por ViX, TUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / Región Canales de TV Plataformas de Streaming España Movistar+ DAZN y DAZN Mundial Alemania -- ZDF, SRF zwei y MagentaTV México TUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7 ViX y Azteca Deportes Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica) DirecTV Sports DGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica) FOX TiGo Sports Guatemala (por VPN) Estados Unidos FS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera Radio Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi Canadá TSN1, TSN3, TSN4, TSN5 y CTV TSN+, RDS App, CTV App y Crave Puerto Rico Telemundo UNIVERSO y NAICOM Reino Unido BBC One BBC Sport Web, BBC iPlayer, Talksport 2 Radio UK y BBC Radio 5 Live Francia beIN Sports 1, M6 y Free M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL Italia -- DAZN Suiza M6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport y Blue Sport SRF Play y Sunrise TV Suecia TV4 y NRK1 TV4 Play Portugal Sport TV1, SIC y Sport TV2 Sport TV Multiscreen y LiveMode Japón Fuji TV DAZN

Transmisión oficial en inglés para toda la región norteamericana. Conozca dónde ver el partido Colombia vs. Uzbekistán en directo mediante la señal de FOX Sports en vivo gratis, la plataforma FOX One App y fútbol TV online en USA. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Colombia vs. Uzbekistán por la jornada inaugural del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 04:00 (horario peninsular de España) del jueves 18 de junio. Consulta tu horario según tu ubicación:

España : 04:00 horas del 18/06

: 04:00 horas del 18/06 México y Centroamérica : 20:00 horas

: 20:00 horas Perú, Colombia y Ecuador : 21:00 horas

: 21:00 horas Argentina, Chile y Uruguay : 23:00 horas

: 23:00 horas Estados Unidos: 22:00 (ET) / 19:00 (PT)

Colombia y Uzbekistán se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo K desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México, México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN, Dito, Win Sports, Chilevisión, ViX Premium, DAZN Mundial, Teledeporte, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE FCFSELECCIONCOL EN X DE @FCFSeleccionCol)