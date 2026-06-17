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💻 Canales TV que transmiten Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO GRATIS hoy, con Luis Díaz, por el Mundial 2026 en EE.UU. y México

Revisa los canales de televisión que transmiten el partido Colombia vs. Uzbekistán en vivo gratis hoy con Luis Díaz en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Una guía completa de cobertura local y opciones digitales para los aficionados en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

debutan en el Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un partido de pronóstico reservado. El encuentro que se llevará a cabo el miércoles 17 de junio a las 21:00 hrs (hora de Bogotá) / 10pm ET / 7pm PT en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Para ver el partido Colombia vs. Uzbekistán en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

Emoción en el terreno de juego durante el debut del Grupo. Revise quién ganó el partido Colombia vs. Uzbekistán en vivo hoy por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, con el resultado final y el marcador en directo online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Emoción en el terreno de juego durante el debut del Grupo. Revise quién ganó el partido Colombia vs. Uzbekistán en vivo hoy por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, con el resultado final y el marcador en directo online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite el partido Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO y ONLINE?

El partido del miércoles 17 de junio entre Colombia y Uzbekistán por la jornada inaugural del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial y Movistar+ en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por ViX, TUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / RegiónCanales de TVPlataformas de Streaming
EspañaMovistar+DAZN y DAZN Mundial
Alemania--ZDF, SRF zwei y MagentaTV
MéxicoTUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7ViX y Azteca Deportes
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)DirecTV SportsDGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países)
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)FOXTiGo Sports Guatemala (por VPN)
Estados UnidosFS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera RadioTelemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
CanadáTSN1, TSN3, TSN4, TSN5 y CTVTSN+, RDS App, CTV App y Crave
Puerto RicoTelemundoUNIVERSO y NAICOM
Reino UnidoBBC OneBBC Sport Web, BBC iPlayer, Talksport 2 Radio UK y BBC Radio 5 Live
FranciabeIN Sports 1, M6 y FreeM6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
Italia--DAZN
SuizaM6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport y Blue SportSRF Play y Sunrise TV
SueciaTV4 y NRK1TV4 Play
PortugalSport TV1, SIC y Sport TV2Sport TV Multiscreen y LiveMode
JapónFuji TVDAZN
Transmisión oficial en inglés para toda la región norteamericana. Conozca dónde ver el partido Colombia vs. Uzbekistán en directo mediante la señal de FOX Sports en vivo gratis, la plataforma FOX One App y fútbol TV online en USA. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Transmisión oficial en inglés para toda la región norteamericana. Conozca dónde ver el partido Colombia vs. Uzbekistán en directo mediante la señal de FOX Sports en vivo gratis, la plataforma FOX One App y fútbol TV online en USA. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Colombia vs. Uzbekistán por la jornada inaugural del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 04:00 (horario peninsular de España) del jueves 18 de junio. Consulta tu horario según tu ubicación:

  • España: 04:00 horas del 18/06
  • México y Centroamérica: 20:00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 23:00 horas
  • Estados Unidos: 22:00 (ET) / 19:00 (PT)
GOL CARACOL, Canal RCN, Win Sports y DIRECTV EN VIVO — ver partido Colombia vs. Uzbekistán por TV abierta y Online | VIDEO
Colombia y Uzbekistán se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo K desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México, México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN, Dito, Win Sports, Chilevisión, ViX Premium, DAZN Mundial, Teledeporte, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE FCFSELECCIONCOL EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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