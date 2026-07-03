Mundial 

Colombia vs. Ghana EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía GOL Caracol TV y DIRECTV

Colombia vs. Ghana se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.

Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en España?

En España, el partido será emitido por Mitele Plus, mientras que también estará disponible a través de Telecinco, dependiendo de la programación establecida para la jornada del Mundial 2026. Otra opción es verlo por La1 de TVE y por RTVE Play.

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¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por TUDN, Canal 5 y la plataforma de streaming ViX, que ofrecerán la transmisión en vivo del encuentro mundialista.

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¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en Perú?

En territorio peruano, el encuentro podrá verse por América Televisión en señal abierta y por DSports en televisión satelital. Asimismo, los suscriptores tendrán la opción de seguir el partido vía DGO.

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¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en Argentina?

En Argentina, el compromiso será transmitido en vivo por DSports (DIRECTV) para televisión por suscripción, mientras que los usuarios también podrán seguir todas las incidencias mediante la plataforma DGO.

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¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido entre Colombia y Ghana a través de Caracol Televisión y RCN Televisión, señales que transmitirán en vivo el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Además, estará disponible por streaming en Ditu y en las plataformas digitales de ambos canales.

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¿A qué hora juegan Colombia vs. Ghana?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 p.m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 9:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:30 p.m.
  • México: 7:30 p.m.
  • España: 3:30 a.m. del sábado 4 de julio

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El Estadio Kansas City será el escenario principal del partido entre Colombia vs. Ghana.

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El partido entre Colombia vs. Ghana es válido por los 16avos de final del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Colombia vs. Ghana.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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