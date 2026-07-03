Mundial
Colombia vs. Ghana EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía GOL Caracol TV y DIRECTV
Colombia vs. Ghana se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.
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¿En qué canal ver Colombia vs. Ghana en España?
En España, el partido será emitido por Mitele Plus, mientras que también estará disponible a través de Telecinco, dependiendo de la programación establecida para la jornada del Mundial 2026. Otra opción es verlo por La1 de TVE y por RTVE Play.