Mundial 

Colombia vs. Portugal EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía GOL Caracol TV, RCN y DIRECTV

Colombia vs. Portugal juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:30 p.m. por la fecha 3 del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus Premium.

Colombia vs. Portugal se enfrentan por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Colombia vs. Portugal se enfrentan por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán ver el encuentro en vivo por DSports (DIRECTV) y mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso correspondiente al Grupo K del Mundial 2026.

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¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta y de DSports para televisión por suscripción. También podrá seguirse mediante DGO.

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¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en España?

En España, el partido será emitido por Mitele Plus, mientras que también estará disponible a través de Telecinco, dependiendo de la programación establecida para la jornada del Mundial 2026. Otra opción es verlo por La1 de TVE y por RTVE Play.

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¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por TUDN, Canal 5 y la plataforma de streaming ViX, que ofrecerán la transmisión en vivo del encuentro mundialista.

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¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en Perú?

En territorio peruano, el encuentro podrá verse por América Televisión en señal abierta y por DSports en televisión satelital. Asimismo, los suscriptores tendrán la opción de seguir el partido vía DGO.

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¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en Argentina?

En Argentina, el compromiso será transmitido en vivo por DSports (DIRECTV) para televisión por suscripción, mientras que los usuarios también podrán seguir todas las incidencias mediante la plataforma DGO.

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¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido entre Colombia y Portugal a través de Caracol Televisión y RCN Televisión, señales que transmitirán en vivo el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Además, estará disponible por streaming en Ditu y en las plataformas digitales de ambos canales.

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El Estadio Miami será el escenario principal del partido entre Colombia vs. Portugal.

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Colombia vs. Portugal se enfrentan por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Colombia vs. Portugal.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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