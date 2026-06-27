Mundial
Colombia vs. Portugal EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía GOL Caracol TV, RCN y DIRECTV
Colombia vs. Portugal juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:30 p.m. por la fecha 3 del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus Premium.
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¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en Uruguay?
Los aficionados uruguayos podrán ver el encuentro en vivo por DSports (DIRECTV) y mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso correspondiente al Grupo K del Mundial 2026.