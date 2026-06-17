Mundial
Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía GOL Caracol TV, RCN y DIRECTV
Colombia vs. Uzbekistán juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 del Mundial 2026 desde las 9:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.
NO TE PIERDAS
¿A qué hora juegan Colombia vs. Uzbekistán?
El partido entre Colombia vs. Uzbekistán se jugará este miércoles 17 de junio por el Mundial 2026 y tendrá distintos horarios según el país: Colombia, Perú y Ecuador (9:00 p.m.), Venezuela, Bolivia y Chile (10:00 p.m.), Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (11:00 p.m.), México (8:00 p.m. CDMX) y España (4:00 a.m. del jueves 18 de junio).