Mundial 

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía GOL Caracol TV, RCN y DIRECTV

Colombia vs. Uzbekistán juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 del Mundial 2026 desde las 9:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.

Colombia vs. Uzbekistán se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Colombia vs. Uzbekistán se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Previa

¿A qué hora juegan Colombia vs. Uzbekistán?

El partido entre Colombia vs. Uzbekistán se jugará este miércoles 17 de junio por el Mundial 2026 y tendrá distintos horarios según el país: Colombia, Perú y Ecuador (9:00 p.m.), Venezuela, Bolivia y Chile (10:00 p.m.), Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (11:00 p.m.), México (8:00 p.m. CDMX) y España (4:00 a.m. del jueves 18 de junio).

Previa

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en España?

En España, el encuentro podrá seguirse a través de DAZN, plataforma que posee derechos de transmisión del Mundial 2026, además de otras señales autorizadas para el torneo.

Previa

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en Uruguay?

Los hinchas uruguayos podrán seguir el compromiso por DSports y la plataforma DGO. Además, algunos partidos del Mundial se encuentran disponibles mediante señales nacionales con cobertura especial del torneo.

Previa

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en México?

En territorio mexicano, el Mundial 2026 se transmite a través de Canal 5, TUDN y ViX, que ofrecen una amplia cobertura de los encuentros de la Copa del Mundo.

Previa

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán ver el encuentro por Telefe y TyC Sports, además de DSports. También estará disponible en plataformas como DGO, TyC Sports Play, MiTelefe, Disney+ y Paramount+.

Previa

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en Perú?

En Perú, el partido se podrá ver por DSports, señal que transmite todos los encuentros del Mundial 2026. Asimismo, los usuarios podrán seguir el compromiso mediante DGO, además de opciones de streaming como Disney+ y Paramount+.

Previa

¿En qué canales ver Colombia vs. Uzbekistán en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el debut de la selección cafetera frente a Uzbekistán por señal abierta a través de Caracol TV y RCN TV. Además, el encuentro también estará disponible por DSports para televisión de paga y mediante las plataformas DGO, Disney+ y Paramount+.

Previa

El Estadio Ciudad de México será el escenario de este partido entre Colombia vs. Uzbekistán.

Previa

El partido entre Colombia vs. Uzbekistán es válido por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Colombia vs. Uzbekistán.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas