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¿Cómo quedó Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje a la Copa Mundial 2026? Resultado en directo

Disfruta el seguimiento en vivo del Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026, con actualizaciones constantes, análisis táctico y el escenario para el duelo ante Irak.

Con el boleto al último duelo del repechaje en juego, Bolivia y Surinam medirán hoy sus ambiciones mundialistas en un cruce que puede marcar una generación. Para La Verde, ganar significará quedar a 90 minutos de volver a una Copa del Mundo después de 32 años y citarse el martes 31 con Irak por un cupo en el grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega. Para Surinam, dirigida por el neerlandés Hen Ten Cate, será la oportunidad de dar un golpe histórico, respaldado por un equipo disciplinado, letal al contragolpe y convencido de que Bolivia no lo sorprenderá.

¿Cómo quedó el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO hoy?

EQUIPOSGOLESRESULTADP FINAL
Bolivia
Surinam
17:05

Arranca nuestro live blog del Bolivia vs. Surinam, un enfrentamiento cargado de tensión, historia y ambición mundialista. Acompáñanos para seguir cada minuto de este cruce que definirá quién se mantiene con vida en la ruta hacia la Copa Mundial 2026 y quién se despide. Tendrás contexto táctico, comentarios en caliente, explicación del formato del repechaje y lo que significaría para el ganador enfrentar a Irak por el boleto final a la gran cita.

BOLIVIA TV, FBF Play y TiGo Sports EN VIVO — ver partido Bolivia vs. Surinam por repechaje al Mundial 2026
Sigue la transmisión en vivo, gratis y en directo del partido Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo de La Verde se jugará a partir de las 18:00 horas de La Paz en el gramado del Estadio BBVA de Monterrey, México. La cobertura por televisión y streaming estará a cargo de Bolivia TV, TiGo Sports, Entel TV, TuVes, Fútbol Canal, FBF Play y DIRECTV Sports. (VIDEO de @ESPNmx en X)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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