Mundial
¿Cómo quedó Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje a la Copa Mundial 2026? Resultado en directo
Disfruta el seguimiento en vivo del Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026, con actualizaciones constantes, análisis táctico y el escenario para el duelo ante Irak.
Con el boleto al último duelo del repechaje en juego, Bolivia y Surinam medirán hoy sus ambiciones mundialistas en un cruce que puede marcar una generación. Para La Verde, ganar significará quedar a 90 minutos de volver a una Copa del Mundo después de 32 años y citarse el martes 31 con Irak por un cupo en el grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega. Para Surinam, dirigida por el neerlandés Hen Ten Cate, será la oportunidad de dar un golpe histórico, respaldado por un equipo disciplinado, letal al contragolpe y convencido de que Bolivia no lo sorprenderá.
¿Cómo quedó el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO hoy?
|EQUIPOS
|GOLES
|RESULTADP FINAL
|Bolivia
|—
|—
|Surinam
|—
|—
NO TE PIERDAS
Arranca nuestro live blog del Bolivia vs. Surinam, un enfrentamiento cargado de tensión, historia y ambición mundialista. Acompáñanos para seguir cada minuto de este cruce que definirá quién se mantiene con vida en la ruta hacia la Copa Mundial 2026 y quién se despide. Tendrás contexto táctico, comentarios en caliente, explicación del formato del repechaje y lo que significaría para el ganador enfrentar a Irak por el boleto final a la gran cita.