¿Cómo quedó Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje a la Copa Mundial 2026? Resultado en directo

Con el boleto al último duelo del repechaje en juego, Bolivia y Surinam medirán hoy sus ambiciones mundialistas en un cruce que puede marcar una generación. Para La Verde, ganar significará quedar a 90 minutos de volver a una Copa del Mundo después de 32 años y citarse el martes 31 con Irak por un cupo en el grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega. Para Surinam, dirigida por el neerlandés Hen Ten Cate, será la oportunidad de dar un golpe histórico, respaldado por un equipo disciplinado, letal al contragolpe y convencido de que Bolivia no lo sorprenderá.

¿Cómo quedó el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO hoy?

EQUIPOS GOLES RESULTADP FINAL Bolivia — — Surinam — —

Sigue la transmisión en vivo, gratis y en directo del partido Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo de La Verde se jugará a partir de las 18:00 horas de La Paz en el gramado del Estadio BBVA de Monterrey, México. La cobertura por televisión y streaming estará a cargo de Bolivia TV, TiGo Sports, Entel TV, TuVes, Fútbol Canal, FBF Play y DIRECTV Sports. (VIDEO de @ESPNmx en X)