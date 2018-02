Cristiano Ronaldo está volviendo al nivel que todos le conocemos, situación que se ha visto plasmada en las sendas goleadas que el Real Madrid ha propinado en los últimos partidos que ha disputado.

Si bien el portugués siempre ha sido conocido por tener un autoconcepto que algunos catalogan de desmedido, el delantero luso ha dado muestra de su mesura al momento de comentar sobre las posibilidades de la selección de Portugal en el Mundial Rusia 2018.

"No somos favoritos, debemos ser honestos y tener la humildad de entender que hay equipos con más nombre. Brasil, España, Alemania, el caso de Argentina... No somos favoritos pero en el fútbol todo es posible. Vamos a intentar pasar la fase de grupos", declaró en el canal de YouTube ' Desmedidos'.

A pesar de que Cristiano Ronaldo fue uno de los principales hacedores el gran título de la Eurocopa 2016, donde vencieron en la final a Francia, el luso sabe el poderío de los equipos sudamericanos como Brasil de Neymar y la Argentina de Messi.

Sus declaraciones han llamado la atención dado que el luso, no sabemos si a propósito o no, le ha dado favoritismo a su 'enemigo' en el fútbol, Lionel Messi. ¿Será para una estrategia para quitarse la presión y otorgársela al atacante del Barcelona? Con el portugués, no se sabe.