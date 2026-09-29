Lamine Yamal volvió al gol con la selección de España, apenas a los 2 minutos del partido ante Croacia por la segunda fecha del Grupo C de la Nations League en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. Los vigentes campeones del mundo imponen condiciones desde el inicio del juego, de la mano de su gran figura, que busca recuperar su mejor versión como en la pasada Eurocopa. En su debut, ‘La Roja’ venció 3-2 a Inglaterra en condición de visita, por lo que mantiene, hasta ahora, el primer lugar de la serie.
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