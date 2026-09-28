Ha pasado más de una semana desde que Universitario de Deportes cayó goleado por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso justo antes del receso del campeonato. Desde entonces, día a día se han tejido varios capítulos sobre la continuidad de Héctor Cúper en el banquillo crema y hasta el momento no hay nada concreto al respecto. Sin embargo, este lunes podríamos tener novedades.

Según informaron en el programa Al Límite, hoy lunes 28 de septiembre podría ser un día crucial en la interna de Universitario, pues Franco Velazco, administrador provisional del club, tomará una decisión sobre la permanencia o salida de Héctor Cúper. Y es que la situación del argentino ha estado cambiando constantemente a lo largo de los últimos días.

Si bien luego de la derrota en Cusco hubo un respaldo por parte de Velazco, quien aseguró que un cambio de entrenador no estaba contemplado como una solución, esta postura fue perdiendo fuerza con el correr de los días. Hasta el pasado martes, por ejemplo, hubo una comunicación con Cúper y le hicieron saber que seguía contando con la confianza de la administración.

Sin embargo, esto tuvo un giro durante los días posteriores y se pudo conocer que esta semana será determinante para saber cuál será la decisión final de Universitario, tomando en cuenta que el campeonato está en receso por la fecha FIFA y los cremas recién volverán a jugar el 8 de octubre. En Al Límite precisaron que Franco Velazco es quien tiene la última palabra sobre este asunto.

Héctor Cúper tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027. (Foto: ITEA Sports)

En lo deportivo, Héctor Cúper suma 14 partidos dirigidos desde su llegada a la ‘U’, con un balance de siete triunfos, cinco empates y dos derrotas entre Liga 1 y Copa Libertadores. El argentino perdió solamente ante Cienciano y Garcilaso, siendo este último el resultado más contundente de su etapa. En el torneo continental disputó dos encuentros, ambos terminaron 0-0, mientras que su recorrido en el campeonato local ha permitido que el equipo se mantenga en la pelea por los primeros lugares.

Otro aspecto que pesa en la evaluación es el rendimiento defensivo mostrado durante el Torneo Clausura. Universitario recibió 16 goles en las diez jornadas disputadas hasta el momento, y cuatro de ellos llegaron en la última presentación frente al conjunto cusqueño. Precisamente, uno de los trabajos que se había previsto durante el receso era corregir esos problemas de funcionamiento, concentración y respuesta defensiva.

El plantel tiene previsto trabajar en Campo Mar en horas de la tarde, por lo que es posible que con el correr de las horas tengamos novedades. En la ‘U’ son cautelosos y no quieren hablar de posibles sustitutos hasta que no haya una decisión definitiva. Ojo, si finalmente optan por rescindir el contrato de Héctor Cúper, la institución de Ate deberá pagarle al argentino una penalidad correspondiente a tres meses de sueldo.

Franco Velazco tendrá la última palabra sobre la continuidad de Héctor Cúper. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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