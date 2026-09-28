Este lunes Alianza Lima continúa trabajando en Cieneguilla bajo la dirección técnica de Pablo Guede, con el objetivo de seguir afinando detalles para llegar a tope al reino del Torneo Clausura. En medio de estos trabajos, en las últimas horas se confirmó la reincorporación de una pieza ofensiva en los entrenamientos, que seguramente le será de mucha utilidad al técnico argentino en la recta final del campeonato: Paolo Guerrero.

Como se recuerda, el ‘Depredador’ sufrió un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral izquierdo durante el partido frente a Deportivo Garcilaso, por lo que se perdió los siguientes tres partidos de Alianza Lima antes del parón de la Liga 1, incluyendo el clásico contra Universitario de Deportes. No obstante, ya se encuentra en óptimas condiciones y en tienda íntima son cada vez más optimistas sobre su estado físico.

El regreso de Paolo Guerrero a los entrenamientos de Alianza Lima se dio este domingo, por lo que poco a poco está retomando contacto con balón para volver a estar en forma. Eso sí, el comando técnico de Pablo Guede no quiere apurar su regreso a las canchas, por lo que no lo tomarán en cuenta para el amistoso de este miércoles frente a Palestino.

Paolo Guerrero registra cuatro goles con Alianza Lima en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

Eso sí, tomando en cuenta que el próximo partido oficial de los blanquiazules será el 11 de octubre en su visita a Cusco FC, lo más seguro es que para entonces Paolo aparezca en lista como una alternativa para Guede. Entendiendo que de todos modos llegará con poco rodaje, es altamente probable que empiece en el banquillo como una variante para la etapa complementaria.

Aunque en esta etapa del campeonato no venía siendo titular indiscutible, Paolo Guerrero y su jerarquía le servirán a Pablo Guede cuando necesite a un hombre fresco dentro del área. A sus 41 años, el delantero quiere ser determinante para encaminar a los íntimos en la lucha por el título nacional.

En cuanto a números, Guerrero ha marcado cuatro goles en lo que va de la temporada, en 21 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Libertadores. Veremos si en lo que resta del campeonato consigue reencontrarse con el gol, ya que no anota desde abril de este año, cuando anotó en el 8-0 sobre Cusco FC por el Torneo Apertura.

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 ADT, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Palestino, en el compromiso amistoso previo al reinicio del Torneo Clausura 2026. Dicho encuentro está programado para este miércoles 30 de septiembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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