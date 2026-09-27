En un regreso a la actividad futbolística, la escuadra de Sport Boys vivió una verdadera pesadilla futbolística frente a su fiel hinchada tras caer aparatosamente goleada por 2-5 ante el aguerrido conjunto de Alianza Atlético de Sullana. Este duro y sorpresivo compromiso, válido por la ida de las semifinales de la Copa de la Liga, dejó un sabor bastante amargo en todo el plantel ‘chalaco’ debido al pobre rendimiento colectivo mostrado en el terreno de juego, complicando seriamente sus ansiadas aspiraciones de clasificar a la gran final nacional.

A pesar de que los rosados abrieron el marcador rápidamente durante los primeros minutos del encuentro, el cuadro visitante logró darle vuelta al resultado con una contundente eficacia ofensiva en el Callao, dejando sorprendidos a todos los hinchas que fueron a alentar a su equipo.

Tras culminar este accidentado partido, fue Christian Cueva, que logró sumar algunos minutos sobre el campo, quien reflexionó autocríticamente ante la prensa. Pese a la abultada diferencia de goles en el marcador global, el hábil volante prefirió mantener la calma. “Todo partido es remontable, así que nada, tranquilo”, aseguró inicialmente.

Sport Boys cayó 5-2 ante el 'Vendaval norteño' en el Callao (Foto: @movistaredeportes)

El exseleccionado nacional no ocultó su profunda molestia por el bajo nivel mostrado ante su gente, pero pidió aprovechar este duro tropiezo como una lección para mejorar rápidamente. “Nos duele, que nos duela, que nos salga a ver las cosas de la mejor manera y corregir, que es lo más importante”, enfatizó el jugador.

Al ser consultado sobre el sorpresivo desgaste físico que evidenció el equipo durante el segundo tiempo, el mediocentro justificó el rendimiento por la intensa seguidilla del calendario. “Es normal, creo que todos venimos con los partidos encima, pero creo que tenemos un plantel preparado, quizás este partido no se dio como esperábamos”, analizó.

A pesar de algunas ausencias importantes por convocatorias a las selecciones nacionales, recordó que el mismo once inicial ha conseguido importantes triunfos en fechas anteriores. “El partido anterior jugaron lo mismo y rindieron de la mejor manera y eso también hay que valorarlo. Nosotros estamos tranquilos porque queda un partido y hay que salir a afrontarlo”, argumentó firmemente.

¿Qué opinó del partido de la Selección Peruana?

A pesar de tener un mejor momento desde que llegó a Boys, no se ha marcado su regreso en el cuadro ‘Bicolor’ en el presente proceso que viven con Mano Menezes en esta serie de amistosos. Sin embargo, sigue siendo un referente con voz autorizada para dar su opinión sobre la actualidad.

“Sí, creo que ya, gracias a Dios, tengo la continuidad y, bueno, la confianza de mis compañeros, del comando técnico, del hincha, y nada, yo creo que ando bien, si tengo que jugar 90 lo voy a hacer, si tengo que jugar 60, igual, lo voy a tratar de siempre dar lo mejor”, dijo sobre los minutos sumados.

Aunque hablar específicamente de lo que viene pasando la Selección Peruana, no quiso tocarlo por el doloroso momento que vivió con su equipo. “Hablemos de Boys, ahorita yo no puedo hablar de eso. No puedo, no puedo hablar ahorita, hermano, estoy en competencia”, indicó.

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