Exactamente una semana se cumple desde que la Selección Peruana llegó a Estados Unidos para trabajar pensando en 4 amistosos pactados, donde la ‘bicolor’ espera encontrar a las piezas claves que formarán parte del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030. Por eso, y pese a la primera derrota, Mano Menezes decidió darle vuelta a la página para enfocarse en revertir ese primer mal momento, frente a otro combinado mundialista como lo fue México.

El experimentado entrenador brasileño brindó una reveladora conferencia de prensa para analizar profundamente los errores cometidos en la reciente caída y explicar detalladamente sus ambiciosos planes futbolísticos para este nuevo proyecto deportivo.

Evaluando el amargo debut norteamericano, el experimentado estratega reconoció que deben mejorar muchísimo para su siguiente duelo. “Independiente de la formación inicial, queremos mantener una idea. Hicimos algunas cosas buenas que no aparecen cuando se pierde cuatro a uno. Sabemos que las cosas son como son, las críticas vienen y tenemos que aceptarlas”, manifestó.

Perú se enfrentará a México este martes 29 de septiembre en New Jersey. (Foto: FPF)

Pensando netamente en el exigente compromiso frente a la escuadra azteca, el director técnico advirtió que corregirá urgentemente el bloque defensivo. “Vamos a tener en consideración los espacios de mediocampo, que fueron generosos de nosotros contra Estados Unidos, el campo quedó muy amplio. Ese va a ser el principal punto que voy a considerar”, analizó.

Sobre el esperado y reclamado cambio generacional en la ‘blanquirroja’, el entrenador sudamericano fue sumamente claro respecto a sus responsabilidades. “No vine aquí para reformular el fútbol peruano, vine para trabajar con la selección mayor. El fútbol no da tiempo infinito para construir algo. Tenemos que presentar resultados y crear ilusión en las personas”, sentenció.

En esa misma línea discursiva, el brasileño justificó la vital presencia de los grandes referentes históricos para sostener este complicado proceso eliminatorio. “No es posible hacer un equipo solo de jóvenes, por eso tenemos jugadores como Lapadula, Carrillo, Yotún, Gallese. Ellos van a estar ahí para ayudar y que esos malos resultados no se repitan”, argumentó.

André Carrillo y Erick Noriega como opciones contra México

Respecto al actual estado físico del volante André Carrillo, el estratega brindó noticias bastante alentadoras para los intereses del combinado nacional. “Va a entrenar normalmente con todos, sin limitación y nos vamos a reunir para ver en qué punto podemos colocarlo, si ya está en condiciones para este partido o ante Canadá”, adelantó el entrenador.

Finalmente, el seleccionador confirmó la inminente titularidad de Erick Noriega frente a los aztecas, recordando que ya lo dirigió anteriormente. “Está a disposición, él sabe lo que pienso sobre él, yo lo llevé para Gremio. Es importante que el entrenador conozca a otros jugadores. Probablemente va a empezar mañana”, concluyó el estratega para cerrar la conferencia.

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