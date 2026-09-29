Gol de Pubill para el 2-1 de España sobre Croacia. (VIDEO: ESPN)
Gol de Pubill para el 2-1 de España sobre Croacia. (VIDEO: ESPN)

sigue destacando en el partido de frente a Croacia, por la segunda fecha del Grupo C de la . Además de anotar en el inicio del juego, brindó una precisa asistencia a su compañero Marc Pubill para que este último anote de cabeza el 2-1 a favor de ‘La Roja’ a los 31 minutos de juego. Esto, luego de que Dion Drena anotara el empate parcial para la visita en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Pese a la superioridad de los campeones del mundo, sufren cuando son atacados, por lo que tendrán que afinar sus líneas para la segunda mitad.

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