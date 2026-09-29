Pese a no mostrar su mejor versión en el Mundial 2026, Lamine Yamal fue la gran figura de España en la goleada de 4-1 sobre Croacia por la segunda jornada del Grupo C de la Nations League en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. Su segunda conquista del partido llegó a los 63 minutos de juego, tras un pase en profundidad de Dani Olmo, uno de sus mejores socios en ‘La Roja’. En su debut en la competición, España derrotó 3-2 a Inglaterra en condición de visita.
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