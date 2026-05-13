Hay experiencias que el fútbol reserva lejos del ruido de un gol o de la locura de una tribuna llena. Momentos donde un estadio deja de ser solo concreto, luces y cánticos para convertirse en un espacio íntimo cargado de historia. Bajo esa idea nace la propuesta de Airbnb junto a Gonzalo Montiel: abrir las puertas del Estadio Mâs Monumental para que los hinchas puedan vivirlo desde un lugar privilegiado, recorriendo el corazón de una cancha donde Argentina escribió una de las páginas más gloriosas de su historia.

A medida que se acerca el Mundial 2026 y el fútbol vuelve a mover multitudes, ilusiones y viajes alrededor del planeta, la plataforma Airbnb anunció una experiencia inédita en Sudamérica: dormir dentro del Mâs Monumental, el estadio más grande del continente, y compartir una tanda de penales junto al hombre que marcó uno de los disparos más importantes de la historia del fútbol argentino. Sí, el mismo Montiel que convirtió el penal decisivo en la final del Mundial Qatar 2022.

Junto a Gonzalo Montiel el recinto más grande de Sudamérica abrirá sus puertas como nunca antes, mezclando historia, turismo y pasión futbolera rumbo al Mundial 2026. Foto: Alejandro Graham / Airbnb

La propuesta tiene algo de fantasía para cualquier amante del fútbol. Por primera vez, dos personas podrán pasar una noche dentro del Mâs Monumental, en un palco privado acondicionado especialmente para la ocasión. Dormirán frente al campo de juego, en ese mismo escenario donde tantas veces la selección argentina hizo vibrar al continente. Despertarán mirando la cancha y cerrarán la experiencia con un ritual muy argentino: mate y gastronomía local mientras el estadio comienza lentamente a despertar.

Pero eso es solo una parte.

Otros once aficionados tendrán la posibilidad de vivir una experiencia exclusiva junto a Montiel. Todo comenzará con un recorrido por las zonas más reservadas del estadio: el túnel de salida, los camerinos, la zona de jugadores y el césped donde tantas figuras dejaron huella. No será un simple tour. Habrá historias, relatos y detalles que explican por qué el Monumental es mucho más que concreto y tribunas.

Después llegará el momento más esperado: los penales.

Montiel acompañará a los invitados hasta el punto penal para compartir secretos, rutinas y sensaciones de un futbolista acostumbrado a convivir con la presión. Los asistentes también podrán ejecutar su propio disparo frente al arco, en el mismo césped donde Argentina escribió algunas de sus páginas más gloriosas.

Junto a Gonzalo Montiel el recinto más grande de Sudamérica abrirá sus puertas como nunca antes, mezclando historia, turismo y pasión futbolera rumbo al Mundial 2026. Foto: Alejandro Graham / Airbnb

“El fútbol ha marcado mi vida y es un honor tener la oportunidad de abrir las puertas a los fanáticos y compartir con ellos lo que hace que este deporte sea tan especial. Este es un estadio que significa mucho para nuestra Selección; se trata de celebrar los momentos, las historias y la pasión que nos une a todos los que amamos el fútbol”, expresó Montiel sobre esta experiencia.

Y quizá ahí está el verdadero valor de la propuesta. No se trata únicamente de dormir en un estadio o patear un penal. Se trata de sentir por unas horas cómo respira un lugar que forma parte de la memoria colectiva del fútbol sudamericano.

La experiencia aparece además en un momento donde el deporte define tendencias globales de turismo. Según datos compartidos por Airbnb, el 65% de las búsquedas más populares en la plataforma están relacionadas con grandes eventos. En Argentina, casi el 80% de viajeros asegura que asistiría a un espectáculo deportivo durante su viaje. El fútbol, claro, lidera esa lista.

Detrás de esta experiencia también aparece la historia personal de Montiel. El defensor nacido en Virrey del Pino, en La Matanza, pasó de patear pelotas en barrios humildes a convertirse en héroe mundialista. Su carrera lo llevó a Europa, a finales internacionales y finalmente a quedar inmortalizado en la memoria argentina con aquel penal frente a Francia. Ahora, desde otro lugar, busca compartir esa emoción con aficionados de distintas partes del mundo.

“En Airbnb creemos que las experiencias extraordinarias no deberían ser inalcanzables”, explicó Fiamma Zarife, gerente general de Airbnb para Sudamérica. “Estamos orgullosos de traer esta experiencia a Argentina y celebrar la pasión que ha convertido a este país en uno de los grandes hogares del fútbol”.

Las reservas podrán solicitarse desde el 15 de mayo de 2026 a las 8:00 a.m. de Argentina. La experiencia completa estará disponible en Airbnb Monumental Experience, mientras que la estadía nocturna podrá solicitarse en Airbnb Monumental Sleepover.

Los cupos serán gratuitos, pero extremadamente limitados. Solo habrá una reserva para dormir en el estadio con un acompañante y once lugares para participar de la experiencia junto a Montiel. Todo funcionará bajo orden de solicitud.

Porque hay estadios que se visitan. Y otros, como el Mâs Monumental, que se sienten.

Junto a Gonzalo Montiel el recinto más grande de Sudamérica abrirá sus puertas como nunca antes, mezclando historia, turismo y pasión futbolera rumbo al Mundial 2026. Foto: Alejandro Graham / Airbnb

Importante para los interesados

Sobre la experiencia de penales:

Recorrido por zonas exclusivas: ingresa por la zona de jugadores y visita los vestuarios, el túnel y el campo de juego, en un recorrido que estará acompañado de relatos de interés sobre la historia del fútbol argentino.

ingresa por la zona de jugadores y visita los vestuarios, el túnel y el campo de juego, en un recorrido que estará acompañado de relatos de interés sobre la historia del fútbol argentino. Momento de penales con Gonzalo Montiel: entra al campo de juego junto a Montiel para conocer de cerca sus secretos al ejecutar penales y tener la oportunidad de realizar un tiro propio desde el punto penal.

entra al campo de juego junto a Montiel para conocer de cerca sus secretos al ejecutar penales y tener la oportunidad de realizar un tiro propio desde el punto penal. Cena con vista al campo: disfruta de lo mejor de la gastronomía argentina junto al resto de los invitados.

Sobre la estadía nocturna en el Mâs Monumental para dos huéspedes:

Una noche más allá de los penales: tras colgar los botines, dos huéspedes se convertirán en los primeros fanáticos en la historia en dormir dentro del estadio Mâs Monumental, en un espacio privado diseñado especialmente en un palco.

tras colgar los botines, dos huéspedes se convertirán en los primeros fanáticos en la historia en dormir dentro del estadio Mâs Monumental, en un espacio privado diseñado especialmente en un palco. Despertar frente al campo de juego: comienza la mañana con una vista privilegiada de la cancha.

comienza la mañana con una vista privilegiada de la cancha. El ritual del mate: disfruta de una degustación de mate acompañada de delicias locales.

La estadía nocturna monumental y la experiencia, que incluye el recorrido y los penales, podrán solicitarse de manera independiente a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8:00 AM ART a través de airbnb.com/monumentalsleepover y airbnb.com/monumentalexperience, respectivamente.

Cómo solicitar la reserva

Estadía: Los aficionados al fútbol podrán solicitar la reserva de forma gratuita a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8:00 ART en airbnb.com/monumentalsleepover (donde se podrán consultar los Términos y Condiciones completos). Los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud. Se encuentra disponible un único cupo para una estadía de una noche (del 29 al 30 de mayo de 2026), que podrá reservarse sin costo para un invitado y un acompañante de su elección.

Los aficionados al fútbol podrán solicitar la reserva de forma gratuita a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8:00 ART en airbnb.com/monumentalsleepover (donde se podrán consultar los Términos y Condiciones completos). Los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud. Se encuentra disponible un único cupo para una estadía de una noche (del 29 al 30 de mayo de 2026), que podrá reservarse sin costo para un invitado y un acompañante de su elección. Experiencia: Los aficionados al fútbol podrán solicitar la reserva de forma gratuita a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8:00 ART en airbnb.com/monumentalexperience (donde se podrán consultar los Términos y Condiciones completos). Los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud. Se encuentran disponibles once cupos para la experiencia del 29 de mayo de 2026, los cuales podrán reservarse sin costo.

Los traslados hacia el lugar de la estadía y la experiencia no están incluidos, y los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud.

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